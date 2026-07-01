Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt với nhà mua hàng quốc tế

Sáng 1-7, tại TPHCM đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ và Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Vietnam 2026).

Chuỗi sự kiện do Sở Công thương TPHCM, Ban quản lý các Khu chế xuất, công nghiệp TPHCM (HEPZA), Ban quản lý Khu Công nghệ cao (SHTP), Trung tâm Phát triển công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ, các hiệp hội doanh nghiệp và Công ty Informa Markets Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, qua các kỳ tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ, ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành của hơn 175 doanh nghiệp FDI, tham gia kết nối hơn 2.500 cuộc tiếp xúc trực tiếp với hơn 620 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ.

Năm nay, hội nghị có sự tham gia của 20 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực: điện tử, điện gia dụng, ô tô, cơ khí chế tạo, vi mạch bán dẫn…

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: THANH DUNG

Hội nghị năm nay được tổ chức cùng thời gian và địa điểm với triển lãm MTA Việt Nam, là triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn và lâu đời về lĩnh vực cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo. Theo ông Nguyễn Trường Thi, điều này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp đầu chuỗi, doanh nghiệp FDI và đối tác trong nước, quốc tế nhằm nắm bắt nhu cầu thị trường, mở rộng hợp tác và phát triển sản xuất.

Đồng quan điểm, ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI) nhấn mạnh, nhiều tập đoàn quốc tế đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh công nghệ cao, công nghệ số, bán dẫn và sản xuất xanh tại Việt Nam. Hội nghị năm nay sẽ là cơ hội thiết thực để các doanh nghiệp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cũng theo ông Võ Sơn Điền, trong khuôn khổ chương trình, ngoài các phiên kết nối trực tiếp giữa các nhà mua hàng và doanh nghiệp Việt, phía HASI và ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức 2 buổi kết nối cung cầu nội khối cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đang giới thiệu sản phẩm tại MTA Vietnam 2026. Ảnh: THANH DUNG

Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra các hoạt động trọng tâm như: Tọa đàm liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi cung ứng. Hoạt động kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ với các Nhà mua hàng; Tổ chức khu vực trưng bày các chi tiết linh kiện tìm kiếm nhà cung cấp, sản phẩm của các doanh nghiệp và đơn vị…

Triển lãm MTA Vietnam 2026 có sự góp mặt của hơn 450 thương hiệu đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một trong những điểm nhấn tại sự kiện năm nay là sự góp mặt của Supporting Industry Show 2026, chương trình hợp tác giữa Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC) và Trung tâm Phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ TPHCM quy tụ hơn 44 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu từ Nhật Bản và Việt Nam. Cũng trong triển lãm sẽ có cụm gian hàng TPHCM do ITPC phối hợp cùng HASI tổ chức sẽ trở thành không gian tập trung giới thiệu năng lực sản xuất và năng lực cung ứng của doanh nghiệp nội địa. Triển lãm diễn ra tới hết ngày 4-7-2026.

THANH DUNG