Từ ngày 1-7, giá dầu diesel và mazut giữ nguyên, xăng sinh học tăng hơn 1.000 đồng/lít

Từ 0 giờ ngày 1-7, giá dầu diesel và dầu mazut được giữ nguyên, trong khi giá xăng sinh học E5RON92 và E10RON95-III tăng hơn 1.000 đồng/lít.

Người dân ở Hà Nội mua xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu ở đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Đêm 30-6, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, áp dụng từ 0 giờ ngày 1-7.

Theo đó, giá dầu diesel 0.05S giữ nguyên ở mức 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên 15.030 đồng/kg.

Trong khi đó, giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 là 20.785 đồng/lít; xăng E10RON95-III là 21.203 đồng/lít.

Việc điều hành giá xăng dầu kỳ này được thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30-6, kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30-9.

Theo nghị quyết, từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-9, tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng đối với xăng, trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay. Các mặt hàng này tiếp tục thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel 800 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg. Cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng này.

PHÚC VĂN