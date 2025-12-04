Đồng Tháp: Khai mạc Chợ nổi Cái Bè

Ngày 4-12, UBND xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Chợ nổi Cái Bè. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa - du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025.

Người dân mua bán nông sản trên chợ nổi Cái Bè

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cái Bè cho biết, chợ nổi Cái Bè là nét văn hóa độc đáo đã gắn bó bao đời với người dân Cái Bè. Đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi lưu giữ ký ức sống động của cả một vùng quê.

Người dân buôn bán ở chợ nổi này không cần bảng hiệu, chỉ cần một cây “bẹo” dựng lên, treo thứ gì bán thứ đó, khách quen khắp nơi đều tìm đến. Những hình ảnh mộc mạc ấy đã tạo nên hồn cốt miền Tây, tạo nên sự dung dị mà đậm đà cho văn hóa sông nước Cái Bè…

Việc tái hiện chợ nổi được tổ chức với mong muốn gợi lại những âm thanh, sắc màu để mỗi người dân Cái Bè tìm lại ký ức về một thời thương hồ sôi nổi; tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của chợ nổi. Đây là dịp để khơi dậy niềm tự hào, góp phần bảo tồn và phát triển du lịch sông nước Cái Bè trong thời kỳ mới.

Đến với “Hoài niệm chợ nổi Cái Bè”, du khách sẽ được trải nghiệm không gian chợ nổi tái hiện sinh động với ghe, tàu, hàng hóa và những hoạt động mua bán truyền thống; biểu diễn đờn ca tài tử trên sông gợi nhớ vùng đất Nam bộ xưa, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức đặc sản địa phương.

NGỌC PHÚC