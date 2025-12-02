Một số công ty nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, thị trường social commerce của Việt Nam có thể đạt 5 tỷ USD trong năm 2025.

Một phiên livestream bán hàng do TikTok tổ chức tại chợ Bến Thành (TPHCM) vào cuối năm 2023

Chiều 2-12, thông tin từ Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ VH-TT-DL cho biết, Việt Nam chính thức có Câu lạc bộ KOL/KOC (người có ảnh hưởng) trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thiết lập chuẩn mực nghề nghiệp, tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của lực lượng người ảnh hưởng trong bối cảnh thị trường nội dung số phát triển mạnh.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, sự xuất hiện của câu lạc bộ là yêu cầu tất yếu khi KOL/KOC ngày càng có vai trò lớn trong quảng bá hình ảnh, định hướng tiêu dùng truyền tải giá trị văn hóa. Việc hình thành một tổ chức chuyên trách sẽ giúp kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với cơ quan quản lý, đồng thời tạo ra môi trường hoạt động chuyên nghiệp, lành mạnh, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Tiểu thương chợ Bến Thành (TPHCM) được TikTok hỗ trợ livestream bán hàng trên mạng năm 2023

Tại lễ ra mắt câu lạc bộ diễn ra cùng ngày ở TPHCM, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết, câu lạc bộ quy tụ đông đảo gương mặt nổi bật trong lĩnh vực giải trí và sáng tạo nội dung, từ người đẹp, diễn viên đến các KOL/KOC trẻ đang có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Đây không chỉ là sân chơi giao lưu, mà còn là nơi hỗ trợ đào tạo, tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ và bảo vệ quyền lợi hội viên.

Dịp này, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã giới thiệu loạt công cụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của KOL/KOC như: “Handbook KOL/KOC Việt Nam”, thẻ Media Pass, hệ thống đào tạo – cấp chứng chỉ và ứng dụng “KOL Plus” hỗ trợ xác minh uy tín, quản lý nội dung theo tiêu chuẩn mới.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ KOL/KOC ngày 2-12, bà Trần Thị Đan Thanh, Tổng Giám đốc MVOT được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ

Khảo sát từ AsiaKOL cho thấy, 77% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam từng mua sản phẩm theo khuyến nghị của người ảnh hưởng. Theo Research And Markets, thị trường social commerce (bán hàng và mua sắm trực tuyến qua mạng xã hội) ở nước ta được dự báo đạt 5 tỷ USD trong năm nay, tăng 25,4% so với năm 2024.

Việc ra đời Câu lạc bộ KOL/KOC Việt Nam được kỳ vọng góp phần định vị lại thị trường người ảnh hưởng, thúc đẩy xây dựng môi trường nội dung số minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

