Hải sản cao cấp nhập về Việt Nam tăng cao

Một số mặt hàng hải sản cao cấp như cua hoàng đế, trứng cá tầm, bào ngư... được nhập khẩu về Việt Nam ngày càng tăng

Ngày 28-11, thông tin từ một số doanh nghiệp chuyên kinh doanh hải sản tại TPHCM cho biết, lượng hàng cao cấp nhập khẩu từ các nước tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, một số cơ quan đại diện ngành nông nghiệp, thương mại của Australia, New Zealand, Canada, Na Uy… cũng thông tin, nhiều mặt hàng nông sản, trong đó có hải sản của các nước này được xuất khẩu sang Việt Nam ngày càng nhiều.

Cua hoàng đế là một trong những món ăn cao cấp được người tiêu dùng ưa chuộng. Giá bán trên thị trường từ 2,7-3 triệu đồng/kg và mỗi con nặng từ 2,5-3 kg, tùy loại

Ghi nhận tại TPHCM, mặt hàng bào ngư nhập khẩu từ Canada có mức giá 1,2-1,5 triệu đồng/kg; tôm hùm Alaska (Mỹ) hoặc Canada có giá từ 1,3 triệu đồng/kg trở lên đối với loại gần 1kg/con; trứng cá tầm nhập từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) có giá khoảng 1,35 triệu đồng/hộp 30gr; cua hoàng đế nhập từ Na Uy (2,7-3 triệu đồng/kg)… được khách hàng quan tâm nhiều.

Thực tế cho thấy, một số thương hiệu bán hàng hải sản cao cấp đang mở rộng chuỗi cửa hàng bán trực tiếp, cũng như đẩy mạnh bán trực tuyến…

Theo bà Ashild Nakken, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), Việt Nam hiện chiếm khoảng 27% tổng lượng cua hoàng đế đỏ Na Uy xuất khẩu sang châu Á, tương đương 110 tấn trong năm 2024.

Tuy vậy, các doanh nghiệp nhập khẩu cho rằng, vận chuyển cua hoàng đế tươi sống là một bài toán không dễ dàng, vì chênh lệch nhiệt độ giữa quốc gia này với Việt Nam quá lớn. Do vậy, để bảo đảm chất lượng, nhà xuất khẩu đã duy trì nhiệt độ khoảng 4°C tại các kho trung chuyển, giúp hàng hóa tươi ngon.

Người dân tham quan một cửa hàng bán cua hoàng đế cùng nhiều loại hải sản cao cấp khác tại TPHCM

Hội đồng Hải sản Na Uy cho biết, tới đây cơ quan này sẽ mở rộng hợp tác với nhiều đối tác ở mảng bán lẻ (siêu thị, cửa hàng…), hướng đến tệp khách hàng trung lưu và cao cấp tại Việt Nam.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH TM Quốc tế Hải sản Hoàng Gia thông tin, cá hồi và cua hoàng đế là hai mặt hàng chủ lực của Na Uy. Sức mua các mặt hàng này tăng đều mỗi năm, ở cả thị trường Hà Nội, TPHCM cũng như nhiều tỉnh thành khác.

THI HỒNG