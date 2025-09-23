Đồng Tháp: Khánh thành Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

Ngày 23-9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại phường Cao Lãnh. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nghi thức cắt băng khánh thành

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang khẳng định, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, chi bộ đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp – được thành lập tháng 10-1929, khi đồng chí Phạm Hữu Lầu, quê Hòa An, Cao Lãnh, được kết nạp Đảng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng địa phương.

Năm 1995, để ghi nhớ dấu mốc lịch sử trọng đại, tỉnh Đồng Tháp đã dựng Bia lưu niệm tại Khu vườn Mù U, Làng Hòa An, nơi chi bộ đầu tiên được thành lập. Sáu năm sau, vào năm 2001, địa điểm này chính thức được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng. Hôm nay, trong không khí linh thiêng và đầy tự hào, công trình đã được đầu tư tôn tạo, trở thành Khu lưu niệm trang nghiêm, quy mô, mang đậm dấu ấn kiến trúc đặc trưng của vùng đất Cao Lãnh anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa trái) và một số lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm

Khu lưu niệm được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, tổng vốn đầu tư hơn 145 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: Nhà lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, Nhà truyền thống vùng đất Cao Lãnh, Biểu tượng Hòa bình, cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng phụ trợ. Công trình kết hợp trưng bày truyền thống và hiện đại, tạo điểm nhấn giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích, biến nơi đây thành địa chỉ đỏ hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ mai sau.

