Kết nối du lịch sông nước miền Tây

TP Cần Thơ đã sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Lễ hội với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước” được xem là điểm nhấn để Cần Thơ đặt kỳ vọng phát triển các tour, tuyến du lịch nội thành, kết nối du lịch đường sông TPHCM, TP Cần Thơ với các tỉnh ĐBSCL, từng bước mở rộng kết nối với các quốc gia dọc sông Mekong.

Một góc chợ nổi Cái Răng

“Sẽ có khoảng 500 – 700 ngàn lượt khách đến với TP Cần Thơ dịp diễn ra Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ. Hệ thống khách sạn cũng sẽ giảm giá từ 10-30% dịp diễn ra lễ hội từ ngày 27-12-2025 đến 1-1-2026. Cần Thơ kỳ vọng rất lớn từ việc tổ chức lễ hội mang dấu ấn của đô thị sông nước đến với du khách trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết.

TP Cần Thơ vừa có thêm bến tàu du lịch nằm ven sông Cần Thơ

Năm 2025, TP Cần Thơ đã tận dụng và từng bước phát huy được du lịch sông nước thông qua “Dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch”; tổ chức Lễ Cúng Trăng, trình diễn Lôiprotip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025…

Qua đó, năm 2025 ngành du lịch đã “bội thu” đón 10.993.960 lượt khách tham quan du lịch, tăng 16% so với năm 2024, trong đó có khoảng 500.000 lượt khách du lịch quốc tế. Lượt khách lưu trú trên địa bàn thành phố năm 2025 ước đạt 4.904.170 lượt, tăng 23% so với năm 2024, trong đó có khoảng 430.000 nghìn lượt khách quốc tế lưu trú. Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.979 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Bến Ninh Kiều lung linh về đêm

Theo UBND TP Cần Thơ, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ sẽ khai mạc vào 20 giờ, ngày 27-12-2025 tại rạch Khai Luông, phường Cái Khế. Chương trình hướng đến khắc họa đậm nét sắc màu văn hóa sông nước Cần Thơ, thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông; các lễ hội dân gian, tín ngưỡng truyền thống và văn hóa ẩm thực.

Không gian nghệ thuật tái hiện hình ảnh chợ nổi - biểu trưng sinh động, giàu bản sắc của văn hóa sông nước miền Tây, trong đó nổi bật là văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) những biểu tượng độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ đến bạn bè trong và ngoài nước.

Trong đêm khai mạc, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo nên không gian ánh sáng đặc sắc, hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, hình ảnh “Sắc màu sông nước” được khắc họa sinh động, gửi gắm thông điệp về một Cần Thơ năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Du khách tấp nập đến chợ nội Cái Răng

Các chuyên gia du lịch nhận định: lâu nay, Cần Thơ chủ yếu hoạt động du lịch trên sông dựa vào những điểm đến nổi bật của Cần Thơ như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ và những điểm vườn cây ăn trái. Những hoạt động về đêm cũng như những hoạt động vui chơi giải trí vào ban ngày đang dần được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa thật sự thu hút du khách. Như vậy, để phát triển loại hình du lịch đường sông, thành phố cần khai thác các hoạt động phục vụ du khách vào ban ngày lẫn ban đêm, kết nối với các điểm đến trên đất liền.

Cần Thơ sở hữu nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn trên đất liền, để thúc đẩy du lịch đường sông phát triển, cần đẩy mạnh sự kết nối giữa các hoạt động trên sông và các hoạt động trên đất liền. Những tour du lịch bằng đường bộ đến các địa điểm du lịch trên đất liền dường như khá quen thuộc đối với du khách, để tạo một sự khác biệt mới, có thể kết hợp những tour du lịch bằng đường sông đến các địa điểm trên đất liền, đồng thời bổ sung những hoạt động gắn liền với sông nước để làm tour du lịch ngày càng đa dạng và hấp dẫn hơn.

TP Cần Thơ trước cơ hội lớn để kết nối phát triển du lịch đường sông

Với thế mạnh là trung tâm ĐBSCL, giao thông thuận lợi, Cần Thơ trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển khách gắn với liên kết. Để phát triển loại hình du lịch đường sông, thành phố cần có sự liên kết giữa các tỉnh trong khu vực, bởi mỗi tỉnh có những đặc trưng riêng. Do vậy, muốn đa dạng và tạo được sự hấp dẫn cho du khách cần có sự liên kết trong quá trình xây dựng loại hình du lịch này.

Theo các chuyên gia về ngành du lịch, ngoài khu vực ĐBSCL thì Cần Thơ cũng có thể kết nối với TPHCM hoặc ngược lại. Kết hợp du lịch đường sông giữa TPHCM và Cần Thơ là một trải nghiệm thú vị, mang lại cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp của vùng ĐBSCL từ một góc nhìn độc đáo. Đây là lộ trình phổ biến, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn hấp dẫn cả du khách quốc tế.

Theo đó, tuyến TP Cần Thơ – TPHCM: du khách có thể bắt đầu hành trình từ Cần Thơ, nơi có chợ nổi Cái Răng nổi tiếng, bến Ninh Kiều và nhiều di tích văn hóa khác. Đây là cơ hội để khám phá đời sống sinh hoạt sông nước đặc trưng của miền Tây Nam Bộ trước khi bắt đầu chuyến hành trình trên sông. Từ Cần Thơ, du khách sẽ xuôi theo dòng sông Hậu, một trong những nhánh chính của sông Mekong, đi qua các làng quê yên bình, các cánh đồng lúa mênh mông và những khu vườn cây ăn trái xanh mướt. Tour có thể dừng lại ở Mỹ Tho (Đồng Tháp) nơi du khách có thể tham quan các khu vườn trái cây, tham gia vào các hoạt động như chèo xuồng ba lá trên các con rạch nhỏ, thăm các làng nghề truyền thống như làm kẹo dừa hay nuôi ong lấy mật.

Trên hành trình đến TPHCM, du khách có thể ghé thăm Cần Giờ, nơi nổi tiếng với khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn và Đảo Khỉ. Ngoài tuyến Cần Thơ –TPHCM, cũng có thể thiết kế tour ngược lại từ TPHCM – TP Cần Thơ.

Một góc sông nước Cần Thơ về đêm

Đa số các hoạt động du lịch đường sông ở ĐBSCL các địa phương chỉ mới khai thác được tuyến du lịch nội tỉnh, các tuyến du lịch liên tỉnh chưa được khai thác một cách phổ biến. Do đó, cần tạo cầu nối liên kết giữa các tỉnh cho loại hình du lịch này.

Để làm được điều đó, cần có một nhạc trưởng xúc tác cho sự liên kết này. Và Cần Thơ là thành phố trung tâm vùng châu thổ có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện điều này mà điểm nhấn có thể bắt đầu từ sự kiện Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025!

VĨNH TƯỜNG