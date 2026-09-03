Du lịch Gia Lai đạt gần 1.000 tỷ đồng dịp lễ 2-9

Ngày 3-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai thông tin về tình hình hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9-2026 của địa phương.

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29-8 đến 2-9), các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó có 4.108 lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025; lượng khách lưu trú ước đạt 127.000 lượt, tăng 32%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng.

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Tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, công suất phòng bình quân đạt khoảng 70%-75%. Một số khách sạn, cơ sở lưu trú ở trung tâm Quy Nhơn và ven biển đường Xuân Diệu, An Dương Vương đạt 85%-95%, tập trung trong ngày 30 và 31-8. Khu vực Gia Lai Tây có công suất phòng bình quân 45%-50%, một số cơ sở ở khu vực trung tâm đạt 75%-80%.

Khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 386.000 lượt, tăng 63% so với cùng kỳ, nhiều nhất là tại các điểm đến ven biển, như: Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải, đảo Nhơn Châu, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến.

Tại phía Tây tỉnh Gia Lai, các điểm như Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đang Ya và các điểm du lịch cộng đồng cũng thu hút đông du khách.

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Trong dịp lễ, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129-135 chuyến bay. Ngành đường sắt tổ chức thêm 9 đoàn tàu, cung cấp khoảng 3.748 chỗ. Riêng tuyến đường thủy Mũi Tấn - Nhơn Châu phục vụ khoảng 1.032 lượt hành khách trong 3 ngày từ 29-8 đến 31-8, sau đó tạm dừng do thời tiết không thuận lợi để bảo đảm an toàn.

Cũng theo thông tin từ Sở VH-TT-DL, các nhà hàng, cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ du lịch duy trì hoạt động ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu dịch vụ phục vụ khách. Các hoạt động du lịch trong dịp lễ diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch Gia Lai.

NGỌC OAI