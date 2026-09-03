Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025

Trong 8 tháng của năm 2026, Việt Nam đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng năm 2026 ước đạt 15,9 triệu lượt. Ảnh: THU HÀ

Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3-9, trong tổng số 15,9 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt 13,2 triệu lượt, chiếm 83,1%, tăng 11,6% so với cùng kỳ; đường bộ đón 2,5 triệu lượt, tăng 32%...

Riêng tháng 8, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,99 triệu lượt, tăng 19,7% so với tháng trước và 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sức hút của thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục được duy trì.

Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được bảo đảm, chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh. Sản phẩm du lịch đa dạng cùng lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý tiếp tục tạo sức hút với du khách quốc tế.

Cùng với lượng khách, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng của năm ước đạt 68.700 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 1,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Một số địa phương ghi nhận mức tăng cao như: Quảng Ninh 26,5%, An Giang 21,8%, TPHCM 16%, Đà Nẵng 15,9% và Hà Nội 14,1%...

VĨNH XUÂN