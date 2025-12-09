Văn hóa - Giải trí

Đồng Tháp: Nỗ lực bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị nhà cổ ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp

SGGPO

Xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp có di tích kiến trúc nghệ thuật Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp được các tổ chức, cá nhân và cộng đồng quản lý, với hơn 14 nhà cổ có niên đại trên 100 năm. Đến nay, một số nhà cổ đã được trùng tu lưu giữ và là điểm tham quan du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

z7291925843847_b0765a68254b2b9e1bc02c72cefeb008.jpg
Sơ đồ một số nhà cổ tại Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp

Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII với nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây… Năm 2017, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, đã được Bộ VH-TT-DL xếp hạng Di tích Quốc gia.

z7298539376787_b8504faebb6d18ec0570f895cd3f2891.jpg
Đình cổ Phú Hựu

Hiện nay, tại Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp có 5 nhà cổ đang mở cửa phục vụ khách du lịch như: nhà cổ ông Kiệt, nhà cổ Ba Đức, nhà cổ ông Võ, ông Mười, ông Xoát. Trong đó, nhà cổ ông Kiệt được tổ chức JICA của chính phủ Nhật Bản trùng tu, sửa chữa, còn lại một số nhà cổ do chủ hộ tự sửa chữa, trùng tu để kinh doanh du lịch.

ANH 2 -NHA CO BA DUC1.png
Nhà cổ Ba Đức

Các ngôi nhà cổ ở Đông Hòa Hiệp nằm ven sông, kênh rạch đan xen giữa những vườn cây ăn trái mát rượi xum xuê, trong bán kính khoảng 2km với nhiều nét độc đáo về kiến trúc, là điểm du lịch thu hút đông du khách trong nước và quốc tế.

ANH 5- NHA CO.jpg
Khuôn viên phía trước nhà cổ Ba Đức

Trong các ngôi nhà cổ vẫn còn giữ được nhiều bộ liễn đối khảm xà cừ, các bộ bàn ghế chạm trổ rất công phu và nhiều vật dụng bằng sứ quý hiếm, cho thấy một thú chơi phong lưu, tao nhã của những gia đình giàu có ở Nam bộ xưa.

ANH 3- NHA CO.jpg
Một số đồ vật cổ xưa được lưu giữ tại nhà cổ Ba Đức

Ngoài ra, các vật dụng bằng gỗ, gốm sứ, đồng như: tủ thờ, bàn ghế, bình, đĩa, tách, lư hương, tượng rất thẩm mỹ và có giá trị quý hiếm cũng được bảo tồn đến hôm nay. Không gian bên ngoài là phần sân rộng, bày trí những cây kiểng cổ; phía trước có hàng rào và cửa cổng chắc chắn, khang trang...

z7298542680938_134c0e3e35239336e274852d739686e9.jpg
Nhà cổ của gia đình ông Kiệt xây dựng vào năm 1838 trên diện tích 1.000m2, gồm 5 gian với kiến trúc kiểu chữ Đinh
z7298542761055_7a8fa8110f4606eb401586e20344855a.jpg
z7292952785880_11e566116503ba037e8150955ab5c619.jpg
Du khách tham quan nhà cổ ông Kiệt

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực bảo tồn và khai thác giá trị các nhà cổ của làng cổ như: trùng tu, chỉnh trang cảnh quan, hỗ trợ cộng đồng tham gia làm du lịch… Tuy nhiên, sản phẩm du lịch tại Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp vẫn chưa thật sự nổi bật, hoạt động kết nối giữa các hộ dân chưa đồng nhất.

z7298539448824_00d0660a844ad913d711b34d2f1ea956.jpg
z7307787974357_6f56ba6531365274c9ced02b813ae42f.jpg
z7298539503804_4f00540d84898a9e866c719c79dc03f6.jpg
Nhà cổ ông Kiệt đã được các nhà khảo cổ Nhật Bản xếp vào loại “Cửu đại mỹ gia” (9 ngôi nhà đẹp nhất) ở Việt Nam

Theo ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, để bảo tồn và phát huy giá trị Làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp, ngành chức năng đang tiếp tục tuyên truyền ý thức bảo vệ di sản đối với người dân sống trong khu vực, chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị làng cổ và khuyến khích, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cùng tham gia vào công tác bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di sản.

z7292952831387_992b5f2e5e8ae3651e79856d7c4c8b60.jpg
z7307788010961_dea5b82a1d1d5d851b7dca5cda83aeb8.jpg
Trong nhà cổ ông Kiệt còn lưu giữ nhiều đồ cổ quý như bộ liễn đối khảm xà cừ, bộ bàn ghế với các hoa văn tinh tế...

Làng cổ Đông Hòa Hiệp ngày càng có đông du khách đến tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm, nhất là khách quốc tế. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng, lợi thế của làng cổ, ngoài sự nỗ lực của các hộ dân nơi đây cần có sự quan tâm, hỗ trợ của cấp tỉnh, Trung ương, nhất là nguồn kinh phí để phát triển hạ tầng, bến bãi, đường giao thông phục vụ đi lại của du khách và trùng tu, bảo trì các kiến trúc cổ đã xuống cấp.

>> Một số đồ vật cổ xưa được lưu giữ tại nhà cổ ông Kiệt:

z7298540970639_19e2cf45c15737c5f270476b353992c7.jpg
z7298540950830_c1468f9e6769dc8dff0a450903550e06.jpg
z7298541049522_1d91d415e4fd1d5455d1dc9d7d7aa97f.jpg
z7298540955792_84cfc16dd6dd1546eeb73b1bb1aab794.jpg
z7298540888385_dab024723e5d59fbd0a4f719c18461b8.jpg
z7298539332676_ff396316dddb913f621f2e4fa692b307.jpg
z7298540932364_51fb2a1589facbb6e3d79db6df1ff85b.jpg
z7298540918635_6054e59e00cd3b253f927fb7b56d1d4f.jpg
z7298540913353_957ed04b3f70e28e3a2d7decb10cd550.jpg
z7298540878260_55a512e592842e2971e0228c74562813.jpg
z7298539519282_8244e2afb9cecd7f07a771f16afa5757.jpg
z7298539425561_4a41b85bc6d01c96409426138a720452.jpg
z7298540993293_3dc5efc01cbc795dacb57f0b110af463.jpg
z7298541142723_ebcadb007dfb0bf75c69a5e8f83ea617.jpg
z7298539501089_29e9f72ed3d692798ec6b6d2c799e026.jpg
NGỌC PHÚC

Từ khóa

nhà cổ ông kiệt nhà cổ ba đức trùng tu nhà cổ Đông Hòa Hiệp làng cổ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn