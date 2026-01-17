Đồng Tháp: Nỗ lực khôi phục vùng trồng vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim

Ngày 17-1, Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng tỉnh đã phối hợp hướng dẫn nông dân phục hồi thành công vùng trồng vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, bước đầu mang lại lợi nhuận cho nhà vườn.

Nhiều vườn Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim mới khôi phục ở xã Vĩnh Kim đang phát triển tốt

Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Đồng Tháp) là cây ăn trái đặc sản có vùng trồng tập trung lớn nhất cả nước, nhiều năm qua tạo nên thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, thời gian gần đây vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản này đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”. Năm 2000, diện tích trồng vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim có khoảng hơn 3.000ha, đến nay chỉ còn khoảng 50ha, do cây bị lão hóa, sâu bệnh diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu cực đoan.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tích cực hướng dẫn nhà vườn ở các xã Vĩnh Kim, Kim Sơn, Long Hưng, Bình Trưng… khôi phục từ nguồn cây giống sạch do Viện cây ăn quả miền Nam nhân giống hoặc do người dân chiết cành từ vườn đầu dòng khoẻ mạnh. Đến nay, nhiều vườn đã thành công trong việc khôi phục vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, các vườn cây đang sinh trưởng tốt, cho thu hoạch khoảng 200 kg/năm.

Ông Trần Văn Ba, xã Vĩnh Kim cho biết, vườn mới khôi phục của ông đang bán những đợt vú sữa đầu mùa giá cao, vú sữa loại 1 có giá hơn 60.000 đồng/kg, vú sữa loại 2 có giá từ 35.000 – 40.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí nhà vườn thu lãi khoảng 400 triệu đồng/ha/năm cao hơn các loại cây ăn trái khác tại địa phương.

Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim của các vườn mới khôi phục đạt chất lượng nên giá bán cao, đây cũng là động lực lớn cho bà con nông dân trong vùng nỗ lực phục hồi loại cây ăn trái đặc sản đã có chỉ dẫn địa lý.

Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim của các vườn mới khôi phục đạt chất lượng nên giá bán cao

Theo Viện cây ăn quả miền Nam, cây giống vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được viện lai tạo sạch và khỏe, tuy nhiên, nhà vườn phải trồng trên mô cao, thường xuyên tỉa cành, tạo tán thấp khu vực trồng phải thoát nước tốt, đất phải tơi xốp, tăng cường bón phân hữu cơ và có thể trồng xen một số loại cây có tán cao để chắn gió bão và duy trì độ ẩm trong mùa khô.

Hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã chuyển giao kỹ thuật bón phân hữu cơ, quản lý nước và phòng trừ bệnh thối rễ, chảy mủ thân… cho nhà vườn. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp các hệ thống đê bao, cống đập khép kín để bảo vệ vườn cây trước tình trạng xâm nhập mặn và triều cường dâng cao.

NGỌC PHÚC