“Giải cứu” xong hàng trăm tấn bí đỏ cho nông dân Cà Mau

Ngày 21-3, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 400 tấn bí đỏ của bà con nông dân tồn động đã tiêu thụ gần hết, giá cũng nhích từ 5.000 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg.
Cũng theo ông Thủy, bí đỏ thu hoạch đầu vụ giá khá ổn, thương lái thu mua với giá 12.000 đồng/kg, tuy nhiên càng đến chính vụ thì giảm dần. Đặc biệt, kể từ khi giá xăng dầu tăng mạnh thì thương lái cũng không mua.
Tương tự, ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Khánh Bình thông tin, những ngày qua, nhiều cơ quan, đoàn thể và người dân đến thu mua bí đỏ còn tồn trong dân.
Như Báo SGGP đã thông tin, những ngày gần đây, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh, nhất là bí đỏ đang chạm đáy nên nông dân gặp nhiều khó khăn. Khu vực trồng bí đỏ tập trung nhiều ở xã Đá Bạc và Khánh Bình.