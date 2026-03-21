“Giải cứu” xong hàng trăm tấn bí đỏ cho nông dân Cà Mau

Sau khi Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phát động chương trình “Chung tay giải cứu nông sản”, nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, xã và đông đảo nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ, đến nay hàng trăm tấn bí đỏ của nông dân trên địa bàn tỉnh đã có đầu ra.

Nông dân xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) thu hoạch bí đỏ

Bí đỏ của người dân xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) đã được "giải cứu"

Ngày 21-3, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 400 tấn bí đỏ của bà con nông dân tồn động đã tiêu thụ gần hết, giá cũng nhích từ 5.000 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg.

Bộ đội giúp dân thu hoạch bí đỏ

Cũng theo ông Thủy, bí đỏ thu hoạch đầu vụ giá khá ổn, thương lái thu mua với giá 12.000 đồng/kg, tuy nhiên càng đến chính vụ thì giảm dần. Đặc biệt, kể từ khi giá xăng dầu tăng mạnh thì thương lái cũng không mua.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau không chỉ giúp dân thu hoạch và còn trực tiếp thu mua 2,5 tấn bí đỏ cho một hộ dân ở ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Khánh Bình thông tin, những ngày qua, nhiều cơ quan, đoàn thể và người dân đến thu mua bí đỏ còn tồn trong dân.

Bí đỏ của bà con nông dân xã Khánh Bình và Đá Bạc đã được "giải cứu"

Như Báo SGGP đã thông tin, những ngày gần đây, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh, nhất là bí đỏ đang chạm đáy nên nông dân gặp nhiều khó khăn. Khu vực trồng bí đỏ tập trung nhiều ở xã Đá Bạc và Khánh Bình.

Lực lượng đoàn viên hỗ trợ nông dân tiêu thụ bí đỏ.

TẤN THÁI