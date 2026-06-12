Đồng Tháp: Nông dân xã Thường Phước muốn rút ngắn chu kỳ xả lũ để cải tạo đồng ruộng

Xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, vừa lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh chu kỳ xả lũ từ 5 năm/lần xuống còn 3 năm/lần, nhằm cải tạo đồng ruộng và phát triển sinh kế mùa nước nổi.

Nông dân xã Thường Phước trữ cá, tôm khi các cánh đồng xả lũ

Cánh đồng hơn 2.600ha tại xã Thường Phước nhiều năm qua duy trì sản xuất 3 vụ lúa/năm và chỉ xả lũ định kỳ 5 năm/lần. Tuy nhiên, theo nhiều nông dân, việc canh tác liên tục khiến đất đai bạc màu, phát sinh sâu bệnh và tăng chi phí sản xuất. Vì vậy, người dân kiến nghị rút ngắn chu kỳ xả lũ xuống còn 3 năm/lần.

Theo người dân, việc đón lũ thường xuyên hơn sẽ giúp rửa đồng, bồi đắp phù sa tự nhiên, giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, nước lũ còn tạo điều kiện để người dân khai thác, nuôi trữ thủy sản mùa lũ, góp phần tăng thêm thu nhập cho cư dân vùng biên giới.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Thường Phước, cho biết địa phương đã tổ chức lấy ý kiến hơn 2.000 nông dân trong vùng, với tỷ lệ đồng thuận đạt hơn 90%. Khi chu kỳ xả lũ được điều chỉnh, xã sẽ triển khai thêm các mô hình tổ hợp tác trữ cá, tôm mùa lũ để người dân tận dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản, ổn định sinh kế.

Trên cơ sở nguyện vọng của người dân, xã Thường Phước đang hoàn thiện phương án xả lũ mới, hướng tới mục tiêu canh tác bền vững, phục hồi độ phì nhiêu của đất và nâng cao thu nhập cho nông dân vùng đầu nguồn.

NGỌC PHÚC