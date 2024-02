Đồng Tháp phấn đấu thành Trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng ĐBSCL

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 13 ngày 2-4-2022 về Phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp

Theo Phó Thủ tướng, Đồng Tháp là tỉnh nằm trong vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm của cả nước và đứng thứ 3 cả nước về tổng sản lượng lúa với 3,3 triệu tấn/năm; đứng thứ 4 cả nước về xuất khẩu thủy sản với tổng kim ngạch khoảng 900 triệu USD, trong đó riêng cá tra đứng đầu cả nước về sản lượng xuất khẩu. Ngoài ra, tỉnh có vị trí chiến lược với gần 50km đường biên giới, 2 cửa khẩu quốc tế với Campuchia, nằm trên các tuyến giao thông thuận lợi kết nối với TPHCM, Cần Thơ và các tỉnh lân cận; là địa danh nổi tiếng với nhiều khu di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội mang nét độc đáo và riêng biệt của vùng sông nước ĐBSCL.

Với những ưu thế trên, quy hoạch sẽ mở ra cơ hội, không gian phát triển mới cho tỉnh; tạo ra xung lực mới để Đồng Tháp phát triển đột phá và kỳ tích về phát triển kinh tế, xã hội với các trụ cột phát triển công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao; năng lượng tái tạo; phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đồng bộ, hiệu quả; phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững; nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm; phát triển du lịch gắn với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phù hợp điều kiện tự nhiên, các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù.

Đồng Tháp đứng thứ 4 cả nước về xuất khẩu thủy sản với tổng kim ngạch khoảng 900 triệu USD

Để thực hiện các mục tiêu trong quy hoạch, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh Đồng Tháp tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, cần tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch một cách chi tiết, khoa học, phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tiễn của địa phương; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thế mạnh; tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài theo định hướng phát triển”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những Trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng ĐBSCL

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, tỉnh chọn phát triển hài hòa 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường, đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những Trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện và hấp dẫn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người; duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số: Cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hợp tác, hội nhập quốc tế được tăng cường. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, quy hoạch tỉnh đã định hình không gian phát triển thông qua cấu trúc: 4 vùng kinh tế - xã hội, 3 hành lang kinh tế, 4 đô thị trung tâm. Đây được xem là cấu trúc phát triển cân bằng, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực trung tâm và biên giới, giữa đô thị và nông thôn. Bên cạnh đó, sẽ nâng cao được vai trò, tầm quan trọng của sự hiệp đồng, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau giữa các ngành kinh tế, giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; lấy kinh tế nông nghiệp làm động lực để tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh).

TÍN HUY