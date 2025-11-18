TPHCM – Cà Mau mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Ngày 18-11, tại TPHCM, UBND TPHCM và UBND tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư trong khuôn khổ chương trình “Xin chào Cà Mau”. Sự kiện thu hút khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết vùng giữa đô thị đặc biệt và tỉnh cực Nam Tổ quốc.

﻿Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: TPHCM đang thúc đẩy chiến lược tăng trưởng hai con số, trong đó mở rộng liên kết vùng giữ vai trò then chốt để hình thành các chuỗi cung ứng toàn diện – từ nguyên liệu, sản xuất, logistics, đến tiêu thụ và du lịch. Trong đó, Cà Mau được đánh giá là đối tác chiến lược với tiềm năng lớn về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nhất là sau khi có chủ trương hợp nhất địa giới hành chính Cà Mau – Bạc Liêu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau phát biểu tại chương trình

Phía tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030, tập trung phát triển hạ tầng giao thông – logistics, đẩy mạnh kinh tế biển và năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái. Các dự án trọng điểm như cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi, tuyến kết nối đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được đẩy nhanh để tạo bước ngoặt cho liên kết vùng.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư vào 6 lĩnh vực trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, hạ tầng logistics, giao thông, cảng biển và sân bay giữ vai trò then chốt để tăng cường kết nối vùng và quốc tế.

Song song đó, tỉnh ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và công nghiệp hỗ trợ; mở rộng nông nghiệp sạch, thủy sản công nghệ cao và chế biến sâu; thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch biển đảo và hình thành đô thị du lịch. Tỉnh khuyến khích các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn hệ sinh thái, đồng thời xác định chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và xây dựng đô thị thông minh là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư chất lượng cao.

Các đại biểu tham quan tìm hiểu đặc sản của tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Võ Tân Thành nhận định, Cà Mau sở hữu những lợi thế tự nhiên đặc thù mà không địa phương nào trong cả nước có được. Để phát huy tối đa tiềm năng và trở thành cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, trước hết là về hạ tầng giao thông và logistics vùng.

Theo ông, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm kết nối thông suốt giữa Cà Mau với hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế lớn, đặc biệt là tuyến kết nối ra Cảng Hòn Khoai – nơi được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh cần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, phát triển đồng bộ điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG, từng bước xây dựng Cà Mau thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia. Ngoài ra, việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cùng với việc nâng cao năng lực khu vực kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ là điều kiện then chốt để hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững.

Bên cạnh các ý kiến chuyên gia, hội nghị còn ghi nhận nhiều đề xuất hợp tác chiến lược từ các nhà đầu tư lớn. Đại diện SK Group giới thiệu mô hình Cụm Năng lượng – Công nghiệp Chuyên biệt (SEIC) tại Cà Mau, bao gồm các dự án LNG, năng lượng tái tạo, logistics và chế biến nông – thủy sản công nghệ cao.

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu theo hình thức đối tác công – tư (PPP), đồng thời phát triển mô hình đô thị cảng tại Hòn Khoai, kỳ vọng tạo trục động lực tăng trưởng mới cho khu vực cực Nam Tổ quốc.

Ngoài các lĩnh vực đầu tư chiến lược, lãnh đạo TPHCM và Cà Mau cũng đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác thương mại – dịch vụ, du lịch và phát triển sản phẩm OCOP. Với vai trò trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất cả nước, TPHCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Cà Mau trong công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, mở rộng hệ thống phân phối hiện đại.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đối với thực phẩm sạch, sản phẩm xanh và hàng hóa chế biến sâu ngày càng tăng, TPHCM được kỳ vọng sẽ là kênh tiêu thụ chủ lực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị phần cho các ngành hàng thế mạnh của Cà Mau.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, cam kết đồng hành xuyên suốt quá trình triển khai dự án. Tỉnh cũng đề nghị TPHCM duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên nhằm theo dõi, thúc đẩy tiến độ các thỏa thuận hợp tác.

Cà Mau kỳ vọng TPHCM trở thành đối tác chiến lược trong khai thác tiềm năng biển, phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch – từng bước hình thành cực tăng trưởng mới cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

ÁI VÂN