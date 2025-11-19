TPHCM kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Bính Ngọ

Trưa 19-11, Sở Công thương TPHCM thông tin, sức mua những tháng cuối năm đang phục hồi rõ rệt, cho thấy hiệu quả các giải pháp điều hành thị trường, tạo nền tảng để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Trong 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TPHCM đạt 809.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho hay, từ nay đến cuối năm, sở tập trung đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, gắn thương mại với vai trò điều tiết thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, nhất là cao điểm Tết 2026. Thêm nữa, sở cũng triển khai cải cách thủ tục hành chính để doanh nghiệp thực hiện khuyến mại thuận lợi hơn, đồng thời tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TP ban hành Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến thương mại, được kỳ vọng tạo cơ chế đột phá cho hoạt động kích cầu.

Khách mua sắm tại hệ thống AEON Tân An (Tây Ninh)

Một trong những chương trình tâm điểm mùa kích cầu phải kể tới Mùa mua sắm (Shopping Season) đợt 2, từ 15-11 đến 31-12 với chủ đề “Rộn ràng mua sắm Xuân”. Nghị định 128/2024/NĐ-CP cho phép mức giảm giá tối đa đến 100%, tạo điều kiện để các hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market, GO!, AEON Mall, Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim… đồng loạt giảm từ 30% – 90% tùy ngành hàng, kết hợp “giờ vàng”, combo ưu đãi và các bộ giỏ quà Tết 2026.

Các nền tảng thanh toán số như VNPay, Payoo triển khai ưu đãi hoàn tiền và giảm giá, trong khi Xanh SM giảm 25% phí di chuyển đến các điểm mua sắm.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại hệ thống MM Mega Market trên địa bàn TPHCM

Bên cạnh đó, chương trình Khuyến mãi hàng hiệu (City Sale) đợt 2 cũng tạo điểm nhấn khi mở rộng sang phường Bình Dương, phường Tam Thắng, ngoài các địa điểm quen thuộc như ga Metro Bến Thành, Diamond Plaza (phường Sài Gòn) hay Parc Mall (phường Chánh Hưng). Quy mô hơn 500 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, gia dụng… với mức giảm khoảng 80% dự kiến giúp lượng khách đến trung tâm thương mại tăng thêm 30% – 50% so với bình thường.

Hoạt động bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp và khu dân cư lao động được duy trì, kết hợp trực tiếp với trực tuyến giúp công nhân và người lao động tiếp cận hàng thiết yếu giá tốt, hạn chế biến động giá dịp Tết Nguyên đán. Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Người tiêu dùng chọn mua rau quả tại MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM

Tính đến giữa tháng 11, TPHCM có 389 nhà cung cấp và 4.012 sản phẩm đạt chuẩn, phân phối tại 12 hệ thống bán lẻ lớn. Doanh số nhóm hàng Tick xanh tăng hơn 20% so với thời điểm khởi động. Trong tháng 12, thành phố đồng loạt triển khai hoạt động nhận diện, khuyến mại gắn với Tick xanh, mở rộng sang nhóm đặc sản vùng miền, OCOP và nhóm hàng tết; đồng thời siết chặt kiểm tra chất lượng và phối hợp quảng bá trên hệ thống màn hình công cộng.

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các nhóm hàng tiêu dùng mạnh dịp tết như thực phẩm, bánh mứt, rượu bia, quà biếu… Doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ niêm yết giá, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm để giữ ổn định thị trường.

Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu 2025, diễn ra từ 19 đến 21-12, sẽ là sự kiện kết nối cung – cầu lớn nhất năm. Hàng ngàn đặc sản từ nhiều địa phương được giới thiệu, tạo cơ hội cho người dân TPHCM tiếp cận nguồn hàng Tết 2026 chất lượng, giá hợp lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối và xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững.

Với loạt hoạt động quy mô lớn và tần suất dày, TPHCM kỳ vọng tạo nên mùa mua sắm cuối năm sôi động, thúc đẩy sức mua, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng thương mại – dịch vụ và ổn định thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.

THI HỒNG