Kết nối sản phẩm của hợp tác xã với người tiêu dùng cả nước

Ngày 18-11, tại Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa, TPHCM, Hội chợ Xúc tiến Thương mại cho các Hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2025 đã chính thức diễn ra. Hội chợ kéo dài đến ngày 23-11.

Đây là sự kiện thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thương mại do Bộ Công thương giao Liên minh HTX Việt Nam tổ chức, với quy mô 250 gian hàng của các HTX, liên hiệp HTX và doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sản phẩm mật ong, hạt macca trưng bày tại hội chợ

Hội chợ năm nay hướng tới mục tiêu hỗ trợ các HTX quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối chuỗi giá trị và tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Các HTX tham gia sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những đơn vị bán lẻ lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op…, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ ổn định và dài hạn.

Gian hàng trưng bày hàng thổ cẩm

Sản phẩm trưng bày tại hội chợ phong phú và giàu bản sắc vùng miền, bao gồm nông sản tươi, chế biến, dược liệu, thực phẩm hữu cơ, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp, máy móc, thiết bị, vật tư; các loại giống cây trồng, thủy hải sản phục vụ sản xuất cho khu vực HTX, hàng may mặc, tiêu dùng,... và nhiều mặt hàng đặc trưng địa phương.

Sản phẩm trà được trưng bày tại một gian hàng

Đại diện Thường trực Liên minh HTX Việt Nam cho biết: “Hội chợ là dịp quan trọng để lan tỏa giá trị kinh tế tập thể, kết nối sản phẩm của các HTX với thị trường hiện đại và người tiêu dùng cả nước. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho các HTX, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu, đổi mới sản xuất và mở rộng hợp tác thương mại”.

Đặc sản vùng miền trưng bày tại hội chợ

Song song với hoạt động trưng bày, còn có các hoạt động như: Hội thảo xúc tiến thương mại và kết nối chuỗi giá trị; Kết nối giao thương giữa HTX và doanh nghiệp phân phối; Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; Kết nối tín dụng, tư vấn vốn cho HTX và doanh nghiệp.

THÀNH HUY