Lâm Đồng: Bắt 2 tài xế làm 6 người thương vong sau tai nạn

Tối 23-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Huỳnh Hùng (sinh năm 1996, trú tại phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) sau khi gây ra vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

Theo điều tra, chiều 18-2 tại xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), Huỳnh Hùng điều khiển xe ô tô va chạm với xe máy đi ngược chiều khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Screenshot 2026-02-23 at 21.45.31.png
Huỳnh Hùng tại cơ quan công an

* Trong 1 diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đạo do có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 13-2 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), do mâu thuẫn không nhường đường khi tham gia giao thông, Nguyễn Quốc Đạo (sinh năm 1991) điều khiển xe container kéo rơ-mooc đã có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao với xe tải.

Screenshot 2026-02-23 at 21.53.32.png
Nguyễn Quốc Đạo tại cơ quan điều tra

Hậu quả, xe tải lật sang làn đối diện, đè trúng hai xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân thương vong. Ngoài Nguyễn Quốc Đạo bị bắt giữ, hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm tài xế xe tải đã bỏ trốn để xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

