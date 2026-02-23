Pháp luật

Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế say xỉn tông chết người

Ngày 23-2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Quốc Huy (sinh năm 1992, ngụ phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, rạng sáng 20-2, sau khi sử dụng rượu bia, Phạm Quốc Huy vẫn điều khiển xe ô tô bán tải. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Tôn Đức Thắng thuộc phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), do thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ, xe ô tô do Huy điều khiển đã va chạm với xe mô tô do ông L.V.C (ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

1000016028.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Huy

Sau khi gây tai nạn, Huy không dừng xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe mô tô trên mặt đường hơn 500m mới dừng lại. Hậu quả, ông L.V.C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra, xác định nồng độ cồn trong máu của Phạm Quốc Huy là 123,86mg/dL.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

TIẾN THẮNG

