Bắt giám đốc doanh nghiệp chôn lấp trái phép hơn 1.100 tấn chất thải

Nguyễn Văn Thi (58 tuổi, ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường chỉ đạo tiếp nhận gần 1.150 tấn tro, xỉ than thải ra từ hoạt động sản xuất công nghiệp, sau đó, tự ý đổ thải, chôn lấp trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm khu vực xung quanh.

Đối tượng Nguyễn Văn Thi tại cơ quan điều tra

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 29-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường (tổ 7, khu phố An Thới) đang chứa, chôn lấp trái phép chất thải rắn công nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, chất thải này là tro, xỉ than phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo hồ sơ, Doanh nghiệp Phi Trường đăng ký ngành nghề thu mua, phân loại phế liệu, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2020, Nguyễn Văn Thi đã ký hợp đồng tiếp nhận tro, xỉ than từ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, sau đó chỉ đạo đổ thải, chôn lấp trái phép.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

QUANG VINH