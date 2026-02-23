Pháp luật

Vụ lật tàu ở hồ Thác Bà: Khởi tố lái tàu chở khách

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu Triệu Văn Nội về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21-2, bị can Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) được thuê điều khiển tàu chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai).

Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

z7552491196872_4cb10f22db96f64b4444514acbe2b0bf.jpg
Lực lượng đặc công hải quân (Lữ đoàn 126) tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội có hành vi điều khiển tàu chở quá số người quy định (22/12 người); điều khiển phương tiện có động cơ công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn, vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, tối 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại Khoản 3 Điều 272 Bộ Luật hình sự.

153.jpg
Triệu Văn Nội làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN LÀO CAI

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, lúc 19 giờ 15 phút ngày 21-2, trên hồ Thác Bà xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 6 người tử vong.

ĐỖ TRUNG

