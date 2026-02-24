Bắt "mắt xích" quan trọng trong đường dây ma túy, thu giữ 22 bánh heroin

Ngày 24-2, Công an tỉnh Nghệ An công bố thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Đối tượng Đào Minh Hoàng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đào Minh Hoàng (sinh năm 1981, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận “hàng” từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 14-2, sau khi xác định được thông tin Đào Minh Hoàng sẽ vào Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ban chuyên án triển khai kế hoạch phá án.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các xã (Anh Sơn, Kim Bảng) của tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát Hải quan khu vực 11 tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Số tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an Nghệ An

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG