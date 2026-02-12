Khởi tố nữ giám đốc sản xuất hàng ngàn tấn muối i ốt giả

Ngày 12-2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Văn Thị Ơn (68 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, ngày 22-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Kiều Hưng (trụ sở tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk). Công ty này do bà Ơn làm giám đốc, chuyên sản xuất muối i ốt. Tại đây, Công an phát hiện hơn 35 tấn muối i ốt.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng của bà Ơn

Cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối i ốt gửi giám định tại Phân viện Khoa học hình sự TP Đà Nẵng. Kết quả, hàm lượng i ốt chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93 mg/kg, trong khi hàm lượng được công bố trên bao bì là từ 20 đến 40 mg/kg. Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối i ốt giả mà bà Ơn đã bán ra thị trường.

Bà Ơn đã sản xuất hàng ngàn tấn muối i ốt giả bán ra thị trường

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trung bình mỗi ngày công ty này sản xuất, tiêu thụ từ 4 - 5 tấn muối i ốt giả. Chỉ trong năm 2025, công ty đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i ốt giả, chủ yếu ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

MAI CƯỜNG