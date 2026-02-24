Truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa

Ngày 24-2, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 2 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2020 đến tháng 6-2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) cùng Phạm Thị Hòa bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ doanh nghiệp để huy động vốn dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên; sử dụng tài liệu về chiến lược kinh doanh do Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để tư vấn, giới thiệu với nhà đầu tư rằng doanh nghiệp đang phát triển tốt, mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận.

Bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu khi làm việc với cơ quan điều tra

Cáo trạng nêu Linh và Hương đưa ra bảng lãi suất đầu tư theo thời hạn từ 9% đến 13,5%, cam kết trả lợi nhuận đúng hạn. Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng tham gia đầu tư dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, các bị can bị cáo buộc đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận; hơn 988 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt. Đến nay, 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo.

