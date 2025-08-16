Cần Thơ: Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em

Ngày 16-8, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thăm hỏi các trẻ đến khám

Tham dự chương trình có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; các bác sĩ tim mạch đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bệnh viện tại TP Cần Thơ…

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Trái tim cho em”, phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 18 tuổi, do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện.

Theo đó, chương trình khám bệnh miễn phí bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút (ngày 16-8) và từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (ngày 17-8), tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng (số 378 đường Lê Duẩn, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ).

Bác sĩ khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ tại chương trình

Đối tượng khám là tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận. Dự kiến số lượt trẻ được khám sàng lọc tim bẩm sinh trong đợt này là 800 trẻ.

Các bác sĩ tim mạch khuyến cáo, các trẻ có các biểu hiện như: thở nhanh, ho kéo dài, da xanh, môi tím, bú kém, hay ra mồ hôi... là những dấu hiệu không thể bỏ qua. Do đó, khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa trẻ tới khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị.

Nhiều phụ huynh đã đưa con đến đăng ký khám sàng lọc tim bẩm sinh

Mỗi ca phẫu thuật tim bẩm sinh hiện có chi phí khoảng 40 triệu đồng, một con số quá lớn với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sau khi khám sàng lọc, tất cả các trẻ phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh là con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình “Trái tim cho em” hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

Được triển khai từ năm 2018, trải qua 17 năm, chương trình đã tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 180.000 trẻ em, hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 7.800 bệnh nhi.

TUẤN QUANG