TPHCM: Giám sát người nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt để phòng chống bệnh Chikungunya xâm nhập

Ngày 16-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh Chikungunya trên địa bàn nhằm mục tiêu tăng cường kiểm soát muỗi truyền bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết.

Nhân viên cảng hàng không đang đo thân nhiệt người nhập cảnh

Theo Sở Y tế TPHCM, hiện dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp, nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh xâm nhập, sở yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, bao gồm giám sát người nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt 24/7 và thông tin khai báo. Nếu phát hiện trường hợp sốt đi từ vùng dịch, sẽ yêu cầu người được giám sát tự theo dõi sức khỏe trong 12 ngày và đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng nghi ngờ, đồng thời khai báo tiền sử đi lại.

Bên cạnh đó, tăng cường diệt lăng quăng và muỗi tại các khu vực nhập cảnh; giám sát các điểm nguy cơ và diệt lăng quăng trong khu vực nhập cảnh; giám sát mật độ muỗi trong các khu vực nhập cảnh và phun hóa chất diệt muỗi theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và kiểm soát một số vectơ và chuột truyền bệnh tại cửa khẩu”. Truyền thông cho người nhập cảnh, người làm việc tại cửa khẩu về dấu hiệu nhận biết bệnh, biện pháp phòng, chống dịch, nơi liên hệ khi cần…

Sở Y tế giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tổ chức tập huấn chẩn đoán, phân loại, điều trị và dự phòng biến chứng bệnh Chikungunya cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Chikungunya thực hiện hướng dẫn người bệnh theo dõi điều trị, đặc biệt lưu ý nhóm người cao tuổi và người mắc bệnh nền.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng hàng tuần tại các khu dân cư trên toàn địa bàn thành phố với khẩu hiệu “Không lăng quăng – không muỗi – không có bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya”.

Xử phạt các cá nhân, tổ chức không chấp hành các hướng dẫn diệt lăng quăng, diệt muỗi của chính quyền theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế” đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện các hướng dẫn phòng bệnh của Ngành Y tế. Thời gian tiến hành chiến dịch từ 23-8 đến hết 30-9-2025.

Sở Y tế TPHCM giao HCDC duy trì phối hợp với Viện Pasteur TPHCM và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục hoạt động giám sát trọng điểm tác nhân gây bệnh trên toàn Thành phố, tại một số bệnh viện theo Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025. Chủ động theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để tham mưu kịp thời các giải pháp ứng phó với diễn biến, tình hình dịch bệnh của thành phố.

THÀNH SƠN