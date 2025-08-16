Chặn dịch sốt xuất huyết ngay từ cơ sở

TPHCM đang có số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng đột biến. Trước nguy cơ bùng phát dịch, ngành y tế thành phố và chính quyền địa phương 168 phường, xã, đặc khu đang triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm soát dịch nhằm chặn dịch ngay từ cơ sở.

Số ca mắc tăng 200%-514%

Phường Rạch Dừa ghi nhận 104 ca mắc SXH với 45 ổ dịch/25 khu phố đã được xử lý. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân, bên cạnh việc giám sát xử lý lăng quăng, phun thuốc xử lý ổ dịch, phường đặc biệt chú trọng tuyên truyền giám sát nguy cơ những khu phố bùng phát ổ dịch.

Cộng tác viên cộng đồng sức khỏe phường Linh Xuân phát tờ rơi phòng chống dịch SXH cho người dân. Ảnh: QUANG HUY

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, thông tin, hiện phường có trên 168.000 dân với 75 khu phố. Từ đầu năm đến hết ngày 10-8, phường ghi nhận có 188 ca/11 ổ dịch, tăng 164,8% so với cùng kỳ năm 2024, không có ca tử vong.

Theo Trung tâm Y tế quận Tân Phú, trên địa bàn 5 phường của quận Tân Phú trước đây ghi nhận 470 ca SXH, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2024 (202 ca) và có 461 điểm nguy cơ. Còn trên địa bàn 6 phường của quận Gò Vấp trước đây, từ đầu năm đến nay ghi nhận 994 ca SXH.

Tương tự, 3 phường của quận 8 trước đây ghi nhận 425 ca SXH, tăng 134,8% so với cùng kỳ năm 2024 (181 ca).

Riêng trên địa bàn 6 phường thuộc quận Tân Bình trước đây, tính đến tuần 31 ghi nhận 368 ca mắc SXH (tăng hơn 183% so với cùng kỳ năm 2024). Đáng lo nhất là số ổ dịch tăng vượt ngưỡng báo động, với hơn 38 ổ dịch được ghi nhận (tăng hơn 600% so với cùng kỳ 2024). Tất cả các phường đều có số ca mắc SXH tăng cao, trong đó 3 trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng tại phường Bảy Hiền và phường Tân Bình.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, trên địa bàn 7 xã, số ca SXH đều tăng, trong đó báo động là xã Củ Chi (sáp nhập từ các xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An) và Phú Hòa Đông (sáp nhập từ các xã Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phú Hòa Đông) đã ghi nhận 1.079 ca SXH (so với cùng kỳ năm 2024 tăng 41 ca). Với 4 xã trên địa bàn huyện Hóc Môn trước đây, có 1.093 ca SXH, tăng 915 ca so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 514%), chưa ghi nhận ca tử vong.

Bên cạnh đó, có 95 ổ dịch (tăng 85 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2024). “Xã ghi nhận số ca SXH nhiều nhất là Bà Điểm (388 ca), Đông Thạnh (325 ca)”, bác sĩ CKII Ngô Cao Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hóc Môn, cho hay.

Ở góc độ điều trị, đại diện các bệnh viện tuyến cơ sở khẳng định đã dự trù đủ cơ số thuốc, đồng thời các bệnh viện cũng đã kiện toàn tổ điều trị SXH nhằm tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị, đảm bảo đủ giường bệnh, thuốc, vật tư và chế phẩm máu phục vụ công tác điều trị, giảm thiểu nguy cơ biến chứng và tử vong. Bác sĩ CKII Tạ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, cho biết, bệnh viện đã dự trù đủ cơ số thuốc, với 1.765 chai Ringer lattat 500ml (là một dung dịch truyền tĩnh mạch có thành phần điện giải giống như dịch ngoài tế bào); 8.356 chai NaCl 0,9% 500ml (hay còn gọi là nước muối sinh lý); 209 lọ Albumin 20% 10g/50ml (điều trị tình trạng giảm thể tích máu); 13 chai Hydroxyethyl Starch 6% 500ml (dung dịch thay thế huyết tương)… Bệnh viện cũng xây dựng kế hoạch dự phòng tình huống gia tăng người bệnh SXH

Phạt nghiêm để làm gương

Tính đến hết tuần 31 (đến ngày 6-8), TPHCM có 15.369 ca SXH (10 ca tử vong). Một số tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc SXH tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 gồm Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM; trong đó, tình trạng người bệnh nhập viện với biểu hiện nặng đang khiến nhiều bệnh viện lớn tại TPHCM quá tải.

Nhằm không để dịch chồng dịch xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, ngoài công tác vận động, tuyên truyền tới từng khu phố, ấp, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, rà soát các điểm nguy cơ…, 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM còn quyết liệt xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

5 phường của quận Bình Tân cũ đã xử phạt 19 tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục triệu đồng. Phường Tân Phú xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch SXH.

Bà Lương Thụy Thanh Vân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tân Phú, cho biết: “Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, điều quan trọng là phải chú trọng nâng cao ý thức của người dân, đẩy mạnh truyền thông đến việc duy trì tổng vệ sinh, diệt lăng quăng, muỗi truyền bệnh”.

Bác sĩ CKII Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, chia sẻ, tính đến đầu tháng 8, trên địa bàn 12 phường thuộc trung tâm quản lý ghi nhận 1.632 ca SXH, tăng 161% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy diễn biến dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng trong giai đoạn này.

“Một số phường trọng điểm hàng năm về dịch SXH như Hiệp Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong giai đoạn này nhờ chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch sớm và đồng bộ, quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống dịch”, bác sĩ CKII Phạm Xuân Hải nhấn mạnh.

BS Phạm May, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật thuộc Trung tâm Y tế Xuyên Mộc, khẳng định, để chủ động ngăn chặn dịch, 5 xã trên địa bàn do trung tâm quản lý đã huy động hàng trăm nhân lực dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom phế thải và loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng - nơi sinh sản của muỗi vằn truyền bệnh - tại các khu dân cư, trường học và cơ quan…

Cùng với các hoạt động thực địa, công tác truyền thông được triển khai phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, từ loa truyền thanh, băng rôn, áp phích đến các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook..., góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch SXH.

