Dòng vốn xanh lan rộng

Thu hút nhiều tổ chức tín dụng tham gia

Các ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng đặc thù. Với vai trò chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, Agribank đang đẩy mạnh các gói tín dụng quy mô lớn như 50.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao, 2.000 tỷ đồng cho sản phẩm OCOP; tài trợ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp... Đến cuối quý 1-2026, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 1,28 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, trong đó tín dụng xanh đạt gần 30.000 tỷ đồng.

Tháng 3 vừa qua, ngân hàng đã ký kết cung cấp hơn 700 tỷ đồng cho các dự án nông nghiệp xanh và ứng phó biến đổi khí hậu tại khu vực phía Nam. Trong khi đó, BIDV đang triển khai gói tài trợ điện mặt trời mái nhà với tỷ lệ cho vay tới 75%-85% tổng mức đầu tư, thời hạn tối đa 10 năm, xem xét chính hệ thống điện làm tài sản bảo đảm.

Agribank ký kết tài trợ hơn 700 tỷ đồng cho các doanh nghiệp triển khai dự án nông nghiệp xanh và ứng phó biến đổi khí hậu trong tháng 3-2026. ẢNH: MINH HUY

Nhằm tăng nguồn lực cho tín dụng xanh, Techcombank vừa công bố khoản vay dài hạn 200 triệu EUR từ EIB Global tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và giao thông bền vững. Đồng thời, ngân hàng triển khai chương trình “Tiền gửi xanh” vừa huy động vốn cho các dự án xanh, vừa giúp doanh nghiệp thực hiện cam kết ESG ngay từ quản lý dòng tiền. Nguồn vốn huy động này được phân bổ vào các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, giao thông bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ ngân hàng, Công ty Tài chính Shinhan Finance cũng triển khai gói vay lắp đặt điện mặt trời với hạn mức đến 100 triệu đồng, không cần chứng minh thu nhập, lãi suất cạnh tranh và phê duyệt nhanh, giúp doanh số giải ngân quý 1-2026 trong mảng này tăng hơn 200%...

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 2, nhận định chính sách tiền tệ, tín dụng đang tạo dư địa lớn cho tăng trưởng xanh thông qua việc lồng ghép vào chiến lược ngành và triển khai các chương trình cụ thể. Các gói tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi, xây dựng nông thôn mới hay phát triển lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp... đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững.

Thúc đẩy phát triển tiêu dùng bền vững

Tín dụng xanh đang có bước chuyển rõ nét khi lan rộng từ doanh nghiệp sang khu vực cá nhân, gắn với xu hướng tiêu dùng bền vững. Khảo sát năm 2025 của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho thấy, 86% người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm thân thiện môi trường. Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính PwC cũng ghi nhận 54% người Việt chấp nhận trả cao hơn tới 10% cho sản phẩm bền vững.

Ghi nhận thực tế chứng minh điều đó. Trước áp lực giá xăng tăng, anh Hữu Hoàng (TPHCM) quyết định mua ô tô điện. Với gói vay khoảng 1 tỷ đồng, nhờ ưu đãi lãi suất 6,5%/năm trong 3 năm đầu, thấp hơn 3%-4% so với vay tiêu dùng thông thường, anh ước tính tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền lãi vay. Đây cũng là lý do khi gần đây thị trường xe điện khởi sắc.

Nắm bắt xu hướng, nhiều ngân hàng đã tung ra các gói tín dụng phù hợp. Sacombank triển khai gói vay mua xe điện với lãi suất từ 9%/năm, cho vay tới 80% giá trị xe, thời hạn 8 năm. Trong khi đó, VPBank và Shinhan áp dụng lãi suất chỉ từ 5%-7%/năm trong 3 năm đầu, tùy dòng xe.

Song song đó, các sản phẩm tài chính xanh cũng được đẩy mạnh. Techcombank đã phát hành hơn 1 triệu thẻ Eco tích hợp theo dõi phát thải carbon; chỉ sau 8 tháng, hơn 753.000 khách hàng đã bù đắp khoảng 157.000 kg CO₂.

Sacombank triển khai thẻ Visa Platinum O₂ từ nhựa tái chế, hiển thị lượng CO₂ sau mỗi giao dịch và hoàn tiền đến 10% cho dịch vụ Xanh SM. Ngân hàng này cũng có gói Tài chính xanh tích hợp thẻ, tiền gửi, vay và bảo hiểm cho phép tích lũy điểm đổi chứng chỉ carbon hoặc đóng góp vào các dự án môi trường… Bên cạnh đó, Vietcombank, BIDV, MB cũng triển khai gói vay tiêu dùng xanh với lãi suất thấp hơn thị trường từ 1,5%- 2%.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang định hình lại dòng vốn, đưa tín dụng xanh trở thành một phần tất yếu của nền kinh tế. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng, nhằm đẩy mạnh tín dụng xanh, NHNN cần có định hướng mạnh mẽ hơn, có thể xem xét giao chỉ tiêu cụ thể để nâng tỷ trọng tín dụng xanh lên tối thiểu 5% tổng dư nợ của mỗi ngân hàng, thay vì chỉ dựa vào tính tự nguyện.

Theo NHNN, đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống ngân hàng đạt gần 780.000 tỷ đồng, chiếm 4,19% tổng dư nợ, tăng 14,62% so với năm trước. Dòng vốn tập trung vào nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và các công trình xanh, cho thấy xu hướng dịch chuyển tích cực nhờ khung pháp lý dần hoàn thiện. Số tổ chức tín dụng tham gia cho vay tăng nhanh, từ 15 đơn vị năm 2017 đến nay có tới 78 đơn vị.

Tin liên quan Phát triển dược liệu theo hướng hàng hóa và kinh tế xanh

HẠNH NHUNG