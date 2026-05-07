Bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm TPHCM

Ngày 7-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Kế hoạch xác định, thành phố tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý, phát triển vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định.

Đồng thời, xây dựng và triển khai đề án phát triển vật liệu xây dựng TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn.

TPHCM xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm liên thông, đồng bộ giữa các nguồn vật liệu (đá, cát san lấp, cát biển), phục vụ điều tiết hiệu quả nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn cung ngoài địa bàn.

Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù của TPHCM và cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố.

Các kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công gói thầu XL5, dự án đường Vành đai 3 TPHCM trong ngày 2-1. Ảnh tư liệu Báo SGGP

Theo Kế hoạch, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. TPHCM tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, quy hoạch và cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên vùng. Việc này nhằm khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn cung vật liệu san lấp, bảo đảm đáp ứng kịp thời, đúng tiến độ cho các công trình hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố.

TPHCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý; ứng dụng hệ thống giám sát hành trình (GPS), biên lai điện tử trong hoạt động khai thác, vận chuyển nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, tải trọng và hạn chế thất thoát tài nguyên.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành; gắn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân với kết quả bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đùn đầy, né tránh trách nhiệm, gây ách tắc trong cung ứng vật liệu.

TPHCM cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng; kiểm soát chặt chẽ các hành vi gây ô nhiễm môi trường, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá trên thị trường vật liệu xây dựng.

TPHCM khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu mới, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ sản xuất ít phát thải, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu tái chế, phế thải, tận dụng nhiệt thừa và năng lượng tái tạo. Đồng thời, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng cát biển trong các dự án phát triển kết cấu hạ tầng; bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo vệ môi trường; thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" nhằm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý có trình độ cao, đủ năng lực làm việc trong môi trường hiện đại.

VĂN MINH