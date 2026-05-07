TPHCM hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp

Ngày 7-5, hơn 200 doanh nghiệp tham dự hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND và Nghị quyết 523/NQ-HĐND của HĐND TPHCM dành cho doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp. Chương trình do Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC) phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza) tổ chức.

Lãnh đạo HFIC và sở ban ngành đối thoại với doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh MINH XUÂN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, cho biết chính sách hỗ trợ vốn vay và lãi suất vốn vay của TPHCM tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, gồm: công nghệ cao và chuyển đổi số; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thương mại - dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao; hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và môi trường.

Nhiều doanh nghiệp đề nghị thành phố sớm làm rõ cơ chế cho vay đối với giao thông xanh, trạm sạc xe điện, chế biến thực phẩm, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và nhà lưu trú công nhân. Doanh nghiệp cũng kiến nghị hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, hồ sơ pháp lý, quy trình giải ngân và thời điểm lập hồ sơ.

Theo chính sách này, các dự án đủ điều kiện có thể được xem xét hỗ trợ lãi suất cho phần vốn vay tối đa 200 tỷ đồng/dự án. Tùy lĩnh vực, dự án được hỗ trợ 50% hoặc 100% lãi suất vốn vay theo cơ chế ưu tiên của thành phố. Mức hỗ trợ được tính theo lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn TPHCM, loại trả lãi cuối kỳ, cộng thêm phí quản lý 2%/năm.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Đáng chú ý, vấn đề nhà lưu trú công nhân được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi nhu cầu chỗ ở tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đang rất lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế.

Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, cho biết hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn có khoảng 918.000 lao động, trong đó hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên, toàn hệ thống mới có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở; 4 dự án khác đang triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở.

Theo ông Lê Văn Thinh, khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là bài toán an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ vốn cho sản xuất, thành phố cần ưu tiên thêm nguồn lực cho các dự án nhà lưu trú công nhân.

Đối với các khu công nghiệp mới, Hepza sẽ bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư nhà lưu trú công nhân. TPHCM hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn hộ nhà ở xã hội, cao nhất cả nước; riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn.

Ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Thanh cho biết, lũy kế đến nay, HFIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 500 dự án, với giá trị cam kết cho vay khoảng 28.000 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng. Thời gian tới, HFIC sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định và giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Tin liên quan 727.000 lao động tại Khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM có nhu cầu về chỗ ở

ÁI VÂN