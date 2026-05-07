Kinh tế

Thị trường

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon

SGGPO

Ngày 7-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP) thuộc Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao năng lực cho Bộ Tài chính trong nghiên cứu mô hình và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là một trong những công cụ kinh tế quan trọng phục vụ công tác bảo vệ môi trường, đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng và vận hành thị trường carbon trong nước.

htcarbon.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.M.

Từ giữa năm 2024, Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật với sự tài trợ của UNOPS trong khuôn khổ ETP nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu mô hình và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch carbon tại Việt Nam. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích bối cảnh pháp lý, hạ tầng và cơ chế vận hành thị trường carbon.

Theo ông Đỗ Thanh Lâm, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, khung pháp lý cho thị trường carbon đang dần được hoàn thiện thông qua hàng loạt văn bản mới. Trong đó, Nghị định số 29/2026/NĐ-CP quy định về sàn giao dịch carbon trong nước đã đặt nền móng cho hoạt động đăng ký, cấp mã, lưu ký, giao dịch, thanh toán và chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon. Đồng thời, văn bản cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.

Trong khi đó, GS Michael Mehling, chuyên gia chính sách về biến đổi khí hậu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Năng lượng và Môi trường (CEEPR), thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đánh giá, Việt Nam đang đi đúng hướng khi lựa chọn tận dụng hạ tầng sẵn có của thị trường chứng khoán để phát triển thị trường carbon trong nước. Tuy nhiên, để thị trường vận hành hiệu quả và minh bạch, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý, cơ chế quản trị, hạ tầng kỹ thuật cũng như năng lực của các chủ thể tham gia thị trường.

Theo chuyên gia, thách thức lớn hiện nay nằm ở việc bản chất pháp lý của hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon vẫn chưa được xác định rõ trong hệ thống pháp luật dân sự, thương mại và thuế. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong hạch toán kế toán, xác định nghĩa vụ thuế và sử dụng tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm trong hoạt động tài chính.

Do đó, Việt Nam cần sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về địa vị pháp lý của đơn vị carbon, đồng thời hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực thi để tạo nền tảng pháp lý đầy đủ cho thị trường này.

Tin liên quan
LƯU THỦY

Từ khóa

Vũ Thị Châu Quỳnh Nghị định số 29/2026/NĐ-CP UNOPS Đỗ Thanh Lâm ETP Vụ Pháp chế Luật Bảo vệ môi trường Tín chỉ carbon

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn