Đề xuất áp dụng bổ sung hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và việc bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định bổ sung nguyên tắc xác định thiệt hại do hành vi gây lãng phí gây ra, để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại là tổn thất có thể lượng hóa bằng tiền theo một trong các cách xác định giá trị thiệt hại quy định tại Nghị định này, hoặc quy định pháp luật có liên quan. Thiệt hại phải được xác định trên cơ sở chứng từ, hóa đơn, tài liệu, số liệu kế toán và các bằng chứng hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính lý giải, việc bổ sung các nguyên tắc thiệt hại phải là tổn thất có thể lượng hóa bằng tiền và phải được xác định trên cơ sở chứng cứ hợp pháp nhằm khắc phục tình trạng kết luận chỉ mang tính định tính, gây khó khăn trong xác định trách nhiệm bồi thường, thu hồi thiệt hại và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, thiệt hại phải được chứng minh bằng chứng từ, hóa đơn, tài liệu kế toán và bằng chứng hợp pháp để tránh nguy cơ suy diễn, suy đoán, áp đặt trách nhiệm bồi thường không đủ căn cứ, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị xem xét trách nhiệm.

Dự thảo Nghị định đưa ra một số cách để xác định thiệt hại tương ứng, gồm thiệt hại đối với hậu quả làm tăng chi ngân sách nhà nước; thiệt hại gây thất thoát ngân sách nhà nước, nguồn vốn của Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Thiệt hại khi công trình đầu tư không thể nghiệm thu, bàn giao dự án. Thiệt hại gây thất thoát, hư hỏng tài sản công…

Dự thảo Nghị định bổ sung các cách xác định thiệt hại tương ứng với hậu quả lãng phí nhằm tạo cơ sở pháp lý để lượng hóa thiệt hại, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, ngân sách nhà nước.

