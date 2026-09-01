Phố đi bộ nối sóng ở Long Hải

Với định hướng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để giữ chân du khách, xã Long Hải vừa đưa vào hoạt động phố đi bộ (hoạt động chủ yếu từ 17 giờ mỗi ngày) với nhiều gian hàng ẩm thực, kết hợp các chương trình sinh hoạt giải trí...

Nối phố với biển

Không gian phố đi bộ do UBND xã Long Hải phối hợp Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên tổ chức tại đường Quy hoạch số 14, gần di tích lịch sử - văn hóa Dinh Cô. Tuyến phố dài hơn 300m, nối thẳng xuống bãi biển, gồm bãi tắm công cộng rộng 1.500m2, khu công viên cây xanh và cụm dịch vụ thương mại rộng 180m2 với 60 ki-ốt. Các hạng mục được bố trí liên hoàn, phục vụ nhu cầu tắm biển, dạo bộ, ăn uống, mua sắm và vui chơi, giải trí.

Du khách tản bộ, thưởng thức ẩm thực đường phố tại phố đi bộ Long Hải. ẢNH: THÀNH HUY

Các ki-ốt bày bán nhiều loại hàng hóa, từ đồ ăn vặt, nước giải khát đến sản phẩm OCOP, quà lưu niệm và hàng thủ công mỹ nghệ. Hàng đêm, nhất là vào cuối tuần và dịp lễ, tết, chương trình nhạc acoustic (biểu diễn trực tiếp với các nhạc cụ mộc) được tổ chức bên bờ sóng. Thời gian tới, bãi tắm công cộng dự kiến có thêm các hoạt động thể thao mặt nước như thuyền buồm, kayak, flyboard, canô dù và phao chuối.

Đến vui chơi trong đêm mở màn đón kỳ nghỉ lễ 2-9, chị Nguyễn Thị Hợp (du khách ngụ tỉnh Đồng Nai) nhận xét: “Không gian ở đây thoáng mát, sạch đẹp. Tắm biển xong có thể ghé ngay khu ẩm thực, vừa ăn uống vừa nghe nhạc bên bờ biển. Các món ăn vặt đều niêm yết giá rõ ràng, tiểu thương sử dụng bao bì thân thiện với môi trường nên tôi thấy khá thoải mái, yên tâm”. Trong khi đó, bạn trẻ Nguyễn Hồng Đào (du khách đến từ phường Bàn Cờ, TPHCM) ấn tượng với các món ăn đường phố: “Ở đây có nhiều món ăn vặt, từ hải sản nướng que, bánh tráng nướng đến chè, nước mát. Các món được chế biến sạch sẽ, giá cả bình dân. Buổi tối vừa dạo bộ, thưởng thức đồ ăn, vừa nghe nhạc bên bờ biển tạo cảm giác rất thú vị. Trước đây về Long Hải, tôi chưa có trải nghiệm như vậy”.

UBND xã Long Hải định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch với 3 nhóm chủ lực gồm: du lịch cộng đồng gắn với làng chài truyền thống, du lịch văn hóa - tâm linh gắn với Lễ hội Dinh Cô, phát triển kinh tế đêm gắn với phố đi bộ, ẩm thực ven biển. Cùng với đó, địa phương đặt mục tiêu thương mại - du lịch - dịch vụ chiếm trên 60% cơ cấu kinh tế, lượng khách tăng bình quân 10%-12%/năm, khách quốc tế chiếm 2%-3%. Giai đoạn 2026-2030, Long Hải ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang bãi biển, thu hút các dự án du lịch chất lượng cao, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện, đáng tin cậy.

Giữ môi trường du lịch lành mạnh

Phố đi bộ đi vào hoạt động tạo thêm không gian kinh doanh ổn định cho người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Huyền, một hộ kinh doanh đồ ăn vặt tại đây, cho biết trước kia chị chỉ bán nhỏ lẻ trên vỉa hè, thu nhập không ổn định. Chị Huyền chia sẻ: “Nay được xã bố trí điểm bán quy củ, sạch sẽ, khách đến đông hơn nên doanh thu cải thiện rõ rệt. Buôn bán cũng yên tâm hơn”. Còn chị Trần Thị Phượng, chủ quầy bán trứng nướng và bánh tráng nướng, phấn khởi nói: “Du khách tắm biển, dạo mát ghé ăn vặt khá đông, nhất là các bạn trẻ. Có vị trí bán hàng khang trang, chúng tôi chú trọng giữ vệ sinh, sử dụng bao bì giấy và bán đúng giá niêm yết”.

Theo ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, phố đi bộ là bước khởi đầu cho mô hình kinh tế đêm gắn với không gian công cộng ven biển, ẩm thực, mua sắm và giải trí. Chính quyền địa phương yêu cầu các hộ kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo khách, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần. Các lực lượng chức năng duy trì tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ tại bãi tắm; kiểm soát thời gian và âm lượng các chương trình âm nhạc, tránh ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Về phía doanh nghiệp đồng hành, ông Nguyễn Trọng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương bổ sung các hoạt động, sản phẩm phục vụ du khách. Ông Khoa cho rằng, việc tạo điều kiện để người dân kinh doanh trong một không gian được tổ chức, quản lý thống nhất sẽ góp phần hình thành diện mạo du lịch Long Hải an toàn, thân thiện, mến khách.

THÀNH HUY