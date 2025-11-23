Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới

Cụ thể, có tới 33 vị trí sạt lở từ Km65+800 đến Km117+450 trải dài từ xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt, ước tính khối lượng đất đá tràn xuống khoảng 22.000m3.
Đặc biệt, tại Km65+800 quốc lộ 27C qua xã Lạc Dương, khoảng 12.000m3 đất đá đã vùi lấp toàn bộ 100m mặt đường, rộng 40m và cao 6m, khiến tuyến đường đây bị phong tỏa hoàn toàn.
Còn tại Km84+200 quốc lộ 27C xuất hiện một vết nứt dài khoảng 40m xuất hiện dọc vai đường, phá hỏng hộ lan mềm, có nguy cơ gây sạt lở nền đường…
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, giải phóng hiện trường sạt lở để các phương tiện có thể sớm lưu thông trở lại.