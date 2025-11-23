Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới

Sáng 23-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, tuyến quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (giáp ranh với Khánh Hòa) tiếp tục xảy ra các điểm sạt lở, các phương tiện không thể qua lại.

Cụ thể, có tới 33 vị trí sạt lở từ Km65+800 đến Km117+450 trải dài từ xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt, ước tính khối lượng đất đá tràn xuống khoảng 22.000m3.

Quốc lộ 27C đoạn qua xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở sáng 23-11

Đặc biệt, tại Km65+800 quốc lộ 27C qua xã Lạc Dương, khoảng 12.000m3 đất đá đã vùi lấp toàn bộ 100m mặt đường, rộng 40m và cao 6m, khiến tuyến đường đây bị phong tỏa hoàn toàn.

Tuyến quốc lộ 27C qua địa bàn Lâm Đồng, Khánh Hòa, sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lưu thông do liên tiếp xảy ra sạt lở

Còn tại Km84+200 quốc lộ 27C xuất hiện một vết nứt dài khoảng 40m xuất hiện dọc vai đường, phá hỏng hộ lan mềm, có nguy cơ gây sạt lở nền đường…

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, giải phóng hiện trường sạt lở để các phương tiện có thể sớm lưu thông trở lại.

ĐOÀN KIÊN