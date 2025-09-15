Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đã thông xe tạm nhiều đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) vừa cho biết, đến cuối tháng 8-2025, các gói thầu chính của dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh đã đạt bình quân trên 80% tổng khối lượng.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) nhìn từ trên cao

Gói thầu XL1 và XL2 - thi công tuyến chính cao tốc và cầu trên tuyến đã hoàn thành xử lý nền đất yếu, cọc khoan nhồi, đang gấp rút rải cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa C19, lắp đặt tường chắn có cốt. Riêng cầu Rạch Rích đã hoàn thành kết cấu phần dưới, đang lắp đặt lan can, chuẩn bị hoàn thiện mặt cầu. Tỷ lệ giải ngân đến nay đạt gần 72% kế hoạch vốn 2025, bảo đảm mục tiêu hoàn thành cơ bản toàn tuyến trong năm 2025, thông xe vào năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An, đến nay, gói di dời điện trung, hạ thế đã thi công 10/11 vị trí, đạt 51,29% giá trị sản lượng; gói di dời đường điện cao thế, khối lượng thực hiện đạt 18,75%, đã thi công cọc khoan nhồi hoàn thành 8/8 cọc thử và 64/64 cọc đại trà; nhiều hạng mục như thảm bêtông nhựa, thi công hộ lan, phân cách, hệ thống chiếu sáng, mương cáp... đang được đẩy nhanh.

Hiện nay, một số đoạn của dự án đã được cho thông xe tạm như: đoạn thuộc gói thầu XL3, nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472 - Km91+568 và một số đoạn qua địa bàn xã Bến Lức (thuộc dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh).

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) dài 6,37km, kết nối vào tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025, khai thác từ năm 2026. Quy mô thiết kế giai đoạn phân kỳ gồm 4 làn xe, nền đường rộng 19,75m; giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe, nền đường 74,5m. Dự án xây dựng 6 cầu, gồm: Tân Bửu, Rạch Rích, Song hành và Nút giao.

NGỌC PHÚC