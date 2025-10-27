Dự án Quốc lộ 50B qua Đồng Tháp có khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng

Ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết, Dự án Quốc lộ 50B (kết nối TPHCM – Tây Ninh - Đồng Tháp) có khoảng 250 hộ dân trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng.

Sơ đồ Dự án Quốc lộ 50B

Theo ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Dự án Quốc lộ 50B đi qua tỉnh Đồng Tháp sẽ ảnh hưởng đến khoảng 250 hộ dân. UBND tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện các bước tham vấn và lấy ý kiến cộng đồng về đánh giá tác động môi trường để triển khai dự án.

Dự án Quốc lộ 50B (điểm đầu tại Km35+600 Quốc lộ 50B, ranh giới giữa tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp; điểm cuối tại 49+600 Quốc lộ 50, ngã 3 Trung Lương, phường Trung An) là công trình giao thông trọng điểm có vai trò kết nối các tuyến Quốc lộ 50, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60, hình thành trục giao thông xuyên suốt từ TPHCM đến Đồng Tháp, thúc đẩy liên kết vùng ĐBSCL.

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 14km (đoạn trong đô thị nền đường rộng 40m, mặt đường 6 làn xe rộng 22,5m; đoạn ngoài đô thị có nền đường rộng 31m, mặt đường 6 làn xe rộng 21m), tổng mức đầu tư khoảng 4.279 tỷ đồng.

Toàn tuyến Quốc lộ 50B có tổng chiều dài khoảng 55km, nối từ cuối đường Phạm Hùng (TPHCM) đi qua tỉnh Tây Ninh và kết thúc tại Vòng xoay Trung Lương (giao với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60), tỉnh Đồng Tháp. Tuyến đường được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang rộng 40m, tổng chiều dài khoảng 55km, trong đó TPHCM: 5,8 km, Tây Ninh 35,6 km (đã khởi công giai đoạn 1 vào ngày 29-8-2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2026) và Đồng Tháp: 14,2 km.

Tuyến đường đã được đưa vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060; nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của TPHCM.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 50B sẽ góp phần quan trọng trong việc chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50 hiện hữu, giảm ùn tắc, đồng thời tạo thêm trục giao thông chiến lược kết nối TPHCM với các tỉnh ĐBSCL.

