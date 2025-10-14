Dự án thành phần 1 Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu hoàn thành hơn 67%

Ngày 14-10, Ban Quản lý dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cho biết, đến nay, Dự án thành phần 1 (Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1) hoàn thành hơn 67% giá trị xây dựng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư), hiện các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm lao động trên công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công Dự án thành phần 1 tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm cao nhất; hành động với phương châm “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch. Lưu ý, phải bảo đảm chất lượng công trình, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phấn đầu xây dựng công trình “sáng - xanh - sạch - đẹp” và chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan dự án phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai. Đồng thời, cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp làm việc trên công trường.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc... chủ đầu tư phân tích, đánh giá để làm rõ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho dự án… không để ảnh hướng đến tiến độ chung. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp theo quy định.

Dự án thành phần 1 Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu có chiều dài tuyến là 16km với điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 3,6km) phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối tại Km16+000; xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng, thời gian thực hiện 28 tháng (từ ngày 25-6-2023). Lũy kế đến nay đạt trên 1.708/2.547 tỷ đồng, khoảng 67,1% giá trị xây dựng.

