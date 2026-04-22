Dự án tôn tạo đền Xứ thành nơi nuôi gia súc

Dự án phục hồi và tôn tạo đền Xứ tổ sư ca trù Cổ Đạm (gọi tắt là Dự án đền Xứ, tại thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân đến Đường dây nóng Báo SGGP, dự án thi công dang dở, bị bỏ hoang phí nhiều năm nay, rồi trở thành nơi người dân chăn nuôi gia súc.

Có mặt tại thôn Phú Vinh, chúng tôi ghi nhận khu vực Dự án đền Xứ mới chỉ được thi công hệ thống tường rào chung quanh, các nghi môn cùng móng nhà thượng điện còn dang dở, các hạng mục còn lại chưa thi công; khuôn viên dự án là bãi đất trống huơ trống hoác, cỏ dại mọc um tùm. Do dự án bỏ hoang nên người dân đã tận dụng làm nơi chăn nuôi vịt, ngan, gà khiến môi trường khu vực bị hôi thối, mất mỹ quan. Ngay trước cổng chính ra vào dự án, cỏ dại mọc um tùm và trở thành nơi chăn thả gia súc.

Khuôn viên Dự án đền Xứ trở thành nơi chăn nuôi gia súc

Theo người dân địa phương, đền Xứ là nơi thờ tự vị tổ nghề ca trù và cũng là nơi tổ chức sinh hoạt, luyện tập, truyền dạy, giao lưu, biểu diễn ca trù, đào tạo ca nương, “kép đàn”. Trải qua thời gian, đền Xứ trở thành phế tích. Khoảng năm 2017, UBND huyện Nghi Xuân (trước đây) đã lập Dự án đền Xứ với tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng và giao cho UBND xã Cổ Đạm triển khai. Dự án bao gồm các hạng mục khôi phục nhà thượng điện, nghi môn, tường rào, sân, đường nội bộ...

Ông Phan Đình Anh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm, cho biết, để bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù của cha ông để lại và được truyền dạy từ thế hệ này qua thế hệ khác, cần phải có địa điểm sinh hoạt ổn định. Tuy nhiên, thời gian qua, câu lạc bộ không có địa điểm sinh hoạt, hàng tuần phải mượn trụ sở của xã để sinh hoạt tạm thời nên gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Trong khi đó, Dự án đền Xứ được triển khai xây dựng với nhiều kỳ vọng lớn thì lại dở dang, bỏ hoang, lãng phí khiến người dân và các thành viên câu lạc bộ rất bức xúc.

Trưởng thôn Phú Vinh Phan Đình Phú cho hay, từ khoảng năm 2018-2019, dự án bắt đầu được triển khai nhưng đến năm 2021 thì bất ngờ dừng lại không rõ lý do. Hiện nay, khuôn viên dự án không có ai trông coi, quản lý, thôn cũng không được cấp trên giao trách nhiệm quản lý nên người dân địa phương tự do ra vào chăn nuôi gia súc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, thông tin, huyện Nghi Xuân trước đây đã quan tâm bố trí một phần ngân sách kết hợp kêu gọi nguồn xã hội hóa để đầu tư triển khai dự án. Quá trình triển khai, dự án mới thi công được hạng mục bờ tường rào chung quanh và khuôn viên, với kinh phí ước tính hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, do thiếu nguồn vốn đầu tư, kinh tế gặp khó khăn, nhà thầu không tiếp tục triển khai thi công... nên dự án đã tạm dừng cho đến nay.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, thời gian tới, địa phương đề xuất tỉnh và các cơ quan, ban ngành liên quan xem xét bố trí hỗ trợ nguồn kinh phí. Đồng thời kêu gọi các nguồn xã hội hóa, kêu gọi con em quê hương hỗ trợ đầu tư kinh phí và kết hợp trích một phần ngân sách của xã để tiếp tục thi công hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của dự án. Sau khi dự án hoàn thành, nơi đây sẽ được sử dụng làm cơ sở hoạt động, sinh hoạt, giao lưu, biểu diễn và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản của ca trù.

DƯƠNG QUANG