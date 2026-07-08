Xem xét ứng dụng công nghệ trong quản lý người sau cai nghiện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chú trọng việc tái hòa nhập cộng đồng, ứng dụng công nghệ trong theo dõi, quản lý người sau cai nghiện khi di chuyển giữa các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày về dự án pháp lệnh tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, sáng 8-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân (TAND) xem xét việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi).

Tờ trình dự án do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày tại phiên họp nêu rõ, dự thảo pháp lệnh đã sửa đổi, bổ sung 44/48 điều so với Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 hiện hành.

Đặc biệt, dự thảo rút ngắn đáng kể thời hạn giải quyết, nhằm giảm áp lực cho công tác quản lý người nghiện ma túy chưa thành niên. Cụ thể, dự thảo rút ngắn thời hạn Tòa án xem xét, quyết định từ 15 ngày xuống 10 ngày; với vụ việc phức tạp, từ 30 ngày xuống không quá 20 ngày. Đồng thời, bổ sung quy định gửi, giao, nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử và cập nhật thời hiệu áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc là 3 tháng theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành pháp lệnh sửa đổi và nội dung dự thảo.

Tuy nhiên, việc trình hồ sơ dự án pháp lệnh vào tháng 7 là chậm so với quy định, do Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đã có hiệu lực từ ngày 1-7. Người đứng đầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định rõ việc thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu điện tử phải đảm bảo an toàn thông tin và đúng mục đích.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý thêm, hiện nay còn "rườm rà", qua nhiều bước như xác định tình trạng nghiện, thẩm định hồ sơ, rồi mới trình Tòa án quyết định. Để khắc phục, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan công an, y tế và các bộ, ngành liên quan để tránh tình trạng thông tin bị chồng chéo hoặc đứt gãy trong quá trình xử lý hồ sơ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự thảo cần hướng tới việc đa dạng hóa các phương pháp và phác đồ điều trị, thay vì chỉ đưa người nghiện vào cơ sở rồi để đó.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chú trọng việc tái hòa nhập cộng đồng, ứng dụng công nghệ trong theo dõi, quản lý người sau cai nghiện khi di chuyển giữa các địa phương; đồng thời phát huy vai trò của cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, trong bối cảnh các cơ sở cai nghiện tập trung chưa thể đáp ứng hết số lượng người cần cai nghiện.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về nguyên tắc dự án pháp lệnh.

ANH PHƯƠNG