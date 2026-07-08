Trường Đại học FPT ra thông báo về việc ông Nguyễn Thành Nam

Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Trường Đại học FPT vừa có thông báo về việc ông Nguyễn Thành Nam.

Theo thông báo của Trường Đại học FPT, những năm gần đây, ông Nguyễn Thành Nam không tham gia công tác quản lý, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường. Ông Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của trường. Trường phản đối quan điểm này.

Thời gian qua, Trường Đại học FPT cũng đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nguyễn Thành Nam về chủ đề lãnh đạo kiểu cụ Hồ - bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân.

Hội đồng Trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm. “Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc”, thông báo nêu.

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PHAN THẢO