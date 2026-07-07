Cử tri nêu bất cập trong thu tiền bản quyền âm nhạc tại cơ sở kinh doanh

Đơn vị bầu cử số 40 gồm các đại biểu: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử số 40 tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Tấn Kiệt (ấp 5, xã Bình Lợi) có ý kiến liên quan đến Nghị định 134/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó có thu tiền bản quyền tác giả đối với các chủ cơ sở kinh doanh như cà phê, nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ karaoke. Cử tri cho rằng vấn đề này còn nhiều bất cập.

Cử tri Nguyễn Tấn Kiệt cho biết, ông không phản đối việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền âm nhạc. Tuy nhiên, ông băn khoăn về tính minh bạch trong hoạt động thu phí của đơn vị đại diện quyền tác giả.

Cử tri các xã tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri cho biết, cơ sở kinh doanh của mình đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bản quyền âm nhạc qua đơn vị đại diện quyền tác giả trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu cung cấp danh mục tác phẩm cùng căn cứ chứng minh quyền đại diện, đơn vị thu phí lại không cung cấp được các thông tin cần thiết.

Lãnh đạo các xã Tân Nhựt, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri Nguyễn Tấn Kiệt đề nghị các đại biểu HĐND TPHCM yêu cầu làm rõ đơn vị thu tiền của các cơ sở kinh doanh trong nhiều năm, mức thu đã đúng theo quy định và các tác giả có nhận được số tiền mà các cơ sở kinh doanh như ông Kiệt đã đóng.

Ngoài ra, đại biểu cũng ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, trong đó có dự án Sing - Việt ; đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang xuống cấp trên địa bàn các xã…

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết trò chuyện cùng cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Trọng Hào cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời cho biết, ngoài những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo các xã trao đổi, giải đáp tại hội nghị, các kiến nghị còn lại, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi cử tri theo quy định.

Đại biểu Nguyễn Trọng Hào phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Riêng đối với dự án Sing - Việt, đại biểu Nguyễn Trọng Hào cho biết đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm trong thời gian qua. Tổ đại biểu sẽ kiến nghị tổ chức một buổi tiếp xúc chuyên đề với lãnh đạo thành phố, các sở ngành và cử tri để trao đổi, làm rõ những vướng mắc, qua đó tìm hướng tháo gỡ phù hợp.

CẨM NƯƠNG