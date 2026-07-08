Xã hội

Tích cực tìm kiếm cán bộ CSGT mất tích trên sông Soài Rạp

SGGPO

Đến trưa 8-7, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm Trung tá P.S.B., cán bộ CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, mất tích sau vụ va chạm giữa ca nô công tác và tàu chở dầu trên sông Soài Rạp.

Theo thông tin từ UBND xã An Thới Đông (TPHCM), đến trưa 8-7, công tác tìm kiếm Trung tá P.S.B. đang được lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp triển khai nhưng chưa có kết quả.

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Sông Soài Rạp nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, khoảng 4 giờ ngày 7-7, ba cán bộ, chiến sĩ CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM điều khiển ca nô làm nhiệm vụ trên sông Soài Rạp.

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông, thì xảy ra va chạm với một tàu chở dầu, khiến ca nô bị lật. Hai cán bộ, chiến sĩ kịp thời thoát nạn, riêng Trung tá P.S.B. mất tích.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 14 ca nô tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn và vùng lân cận.

Đến nay, các lực lượng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên sông Soài Rạp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm sớm tìm thấy cán bộ mất tích.

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MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Sông Soài Rạp cửa sông Soài Rạp CSGT CSGT Công an TPHCM TPHCM xã An Thới Đông

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