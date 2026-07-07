6 tháng năm 2026: Hơn 416.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Tối 7-7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, qua 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ… Đặc biệt, đã tham mưu Chính phủ ban hành đề án về xây dựng Trung tâm dữ liệu và điều hành giao thông, đồng thời triển khai các đề án trọng điểm nhằm hiện đại hóa lực lượng CSGT.

Theo thống kê trong 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.800 người, bị thương hơn 4.400 người. So với cùng kỳ năm 2025, đã giảm hơn 1.600 vụ, giảm 445 người chết và giảm hơn 1.700 người bị thương.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong các vụ tai nạn giao thông, tuyến đường bộ xảy ra chủ yếu với hơn 7.000 vụ, làm chết hơn 4.000 người…

Trên lĩnh vực tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (tăng hơn 721.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025), đồng thời, lực lượng chức năng đã tước hơn 64.700 bằng, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn các loại; đã trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 336.000 trường hợp.

Trong 6 tháng qua, lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có hơn 592.000 trường hợp vi phạm tốc độ; hơn 416.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 208.000 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy.

Qua công tác rà soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, kiến nghị xử lý hơn 7.800 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Đến nay, các cơ quan chức năng đã khắc phục hơn 4.500 điểm, hiện còn khoảng 3.300 điểm đang tiếp tục được xử lý.

Lực lượng CSGT xử lý phương tiện chở hàng quá khổ. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 tháng qua, lực lượng CSGT tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng, lực lượng đã phát hiện hơn 1.600 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế và môi trường; trong đó, có 364 vụ buôn lậu và gian lận thương mại; 424 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 233 vụ khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản, thủy sản trái phép; 70 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc nổ.

ĐỖ TRUNG