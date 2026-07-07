Huy động tối đa các nguồn lực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ quốc gia) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐQG về việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra chương trình buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 5-7. Ảnh: XUÂN KHU

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn TPHCM, BCĐ quốc gia yêu cầu UBND TPHCM, Ban chỉ đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm. Quá trình tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; bảo đảm khẩn trương, bài bản, khoa học, thận trọng, tỷ mỉ và an toàn tuyệt đối.

BCĐ quốc gia yêu cầu thành lập 1 cơ quan đầu mối để hàng ngày chỉ đạo, điều hành thường xuyên, trực tiếp công tác tìm kiếm, quy tập và các nhóm nhiệm vụ liên quan tại thực địa; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập chi tiết, khoa học, phân công rõ nhiệm vụ gắn với tiến độ cụ thể cho từng tổ, đội, cá nhân; thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày và báo cáo định kỳ trước 17 giờ thứ sáu hàng tuần về kết quả tìm kiếm, quy tập với Trưởng BCĐ quốc gia, BCĐ quốc gia. Đồng thời, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng khẩn trương giải mã các hồ sơ, dữ liệu, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về các mộ tập thể liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, nhất là trong các năm 1968, 1972...

BCĐ quốc gia cũng yêu cầu tăng cường phân tích, kiểm tra, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò và tìm kiếm; trước mắt là khu vực phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong việc giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM tập trung các lực lượng có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nhằm thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ khối lượng công việc tiếp tục tăng cường lực lượng chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tham gia khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ để bảo đảm tiến độ, hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp cần thiết, chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét, bổ sung ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với đặc thù khai quật, tìm kiếm tại địa hình đô thị.

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PHAN THẢO