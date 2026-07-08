TPHCM: Thi đua cao điểm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Sáng 8-7, UBND TPHCM phát động phong trào thi đua cao điểm “150 ngày đêm” với quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện doanh nghiệp dự lễ phát động

Lễ phát động diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ 4 (mở rộng); giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, UBND TPHCM và các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược ký kết Bản cam kết hành động với quyết tâm huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố từ 10% trở lên trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM cùng đại diện các doanh nghiệp dự lễ phát động

Nội dung cam kết tập trung vào các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện khởi công; các dự án đang triển khai và các dự án có khả năng hoàn thành trong thời gian thực hiện phong trào thi đua. Đối với từng dự án, các bên thống nhất xây dựng kế hoạch, mục tiêu và tiến độ thực hiện; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả hàng tuần, hàng tháng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm hoàn thành hoặc vượt tiến độ đã cam kết.

Chính quyền thành phố và doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược phối hợp trên tinh thần đồng hành, trách nhiệm, chủ động, minh bạch, tuân thủ pháp luật; lấy hiệu quả thực hiện, tiến độ giải ngân, tiến độ hoàn thành dự án và mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố làm thước đo kết quả.

UBND TPHCM cam kết sẽ chủ động đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai và thực hiện dự án. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ; không yêu cầu cung cấp lại các thông tin, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm điểm tiến độ hàng tuần, hàng tháng; kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm các dự án được triển khai đúng hoặc vượt tiến độ.

UBND TPHCM cũng chủ động nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt tiến độ, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự lễ phát động

Doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược cam kết sẽ chủ động huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án theo đúng hoặc vượt tiến độ đã đăng ký.

Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; đăng ký mục tiêu, tiến độ thực hiện; phối hợp với thành phố rà soát, đánh giá kết quả hàng tuần, hàng tháng và kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

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