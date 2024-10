Dự báo mưa rất lớn ở phía Nam

Hôm nay (10-10), khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm nay, hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các ngày 11 và 12-10, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên và Nam Tây Nguyên, Nam bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, chiều 11-10, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 11-10 đến ngày 12-10, mưa có xu hướng gia tăng ở khu vực này với khả năng mưa vừa và dông, nhiều nơi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trận mưa rất lớn ở TPHCM vào ngày 8-10. Ảnh: BÙI QUANG PHÚC

Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng rõ hơn từ chiều 12-10, dự báo mưa vừa và dông diện rộng (cục bộ sẽ có mưa to đến rất to).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại các khu vực này cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định hình thế thời tiết từ đêm 12-10 đến ngày 20-10:

Bắc bộ có mưa vài nơi, riêng vùng núi và trung du từ khoảng ngày 14 đến 16-10 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sẽ có mưa rào rải rác và dông, trọng tâm từ đêm 12 đến 13-10, mưa vừa và rải rác có dông sẽ xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vào các chiều tối và tối đều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam bộ từ đêm 12 đến 13-10 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Dự báo lượng mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên trong ngày 11-10 là 15-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Vùng núi cần theo dõi và chủ động tránh sạt lở vì có nguy cơ mưa cục bộ với cường suất lớn trên 90mm chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, có thể gây ra hiện tượng ngập úng và lũ quét cục bộ.

PHÚC VĂN