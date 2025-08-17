Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình chính sách tiêu biểu

Chiều 17-8, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn công tác đến thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; cùng dịp Tổ công tác số 4 dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc (TPHCM).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà đến ông Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng tổ công tác đã thăm hỏi, tri ân, tặng quà đến gia đình ông Tống Văn Ngày (sinh năm 1946, thương binh, ngụ xã Hồ Tràm) và gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1946, bệnh binh, ngụ xã Xuyên Mộc).

Đến thăm hai ông và gia đình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà đến ông Tống Văn Ngày. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với cả nước, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công.

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác, ông Tống Văn Ngày và ông Nguyễn Văn Mạnh gửi lời cảm ơn chân thành, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

VĂN MINH