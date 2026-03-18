Dự báo Nam bộ nắng nóng, Bắc bộ đề phòng mưa đá

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, Nam bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng vào cuối tuần này, trong khi Bắc bộ có mưa dông ở miền núi, cần đề phòng hiện tượng mưa đá cục bộ.

Hà Nội tăng nhiệt khi không khí lạnh suy yếu.

Chiều 18-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ đêm 18 đến ngày 20-3, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa đến mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng.

Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết thêm, hiện các dữ liệu radar thời tiết cho thấy chiều và tối 18-3, một số ổ mưa dông hình thành ở khu vực Tây Bắc bộ và phía tây các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, có xu hướng lan sang Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Hiện đang vào thời điểm giao mùa ở khu vực Tây Bắc bộ, nên người dân ở khu vực này cần đề phòng hiện tượng mưa đá trong các cơn dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 21 đến 23-3, vùng núi và trung du Bắc bộ có thể xuất hiện mưa rào do không khí lạnh yếu. Trong khi miền Đông Nam bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trong hai ngày 21 và 22-3.

Cơ quan khí tượng cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng diễn ra ngắn hạn vào cuối tuần này tại Nam bộ là do áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, không khí lạnh ở phía Bắc hoạt động yếu, kết hợp với điều kiện ít mây, bức xạ mặt trời gia tăng, khiến nhiệt tích tụ. Sau ngày 22-3, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại vào chiều tối tại Nam bộ.

PHÚC VĂN