Nam bộ sắp xuất hiện đợt nắng nóng trên 35 độ C

Chiều 17-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về xu thế thời tiết trên cả nước. Đáng chú ý, Nam bộ dự báo xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng và gay gắt vào cuối tuần này.

Theo dự báo, TPHCM có thể nắng nóng 36 độ C. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ nay đến ngày 27-3, tại Nam bộ, thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác.

Trong khoảng 2-3 ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ dao động quanh mức 32-33 độ C. Nắng nóng có xu hướng gia tăng trong hai ngày 21 và 22-3. riêng khu vực miền Đông Nam bộ có nơi trên 35 độ C.

Sau thời điểm này, mưa dông có thể xuất hiện trở lại vào các chiều tối, làm dịu nền nhiệt.

Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, hiện không khí lạnh suy yếu dần. Khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời lạnh. Từ sau ngày 20-3, trời giảm mây, tăng thời lượng nắng, nhiệt độ tăng dần, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao.

Tại Trung bộ, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Các mô hình dự báo quốc tế (GFS của Hoa Kỳ và ECMWF của châu Âu) cũng cảnh báo, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM trong ngày 22-3 có thể lên khoảng 36 độ C. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, đây là số liệu tham khảo, có thể sai lệch so với thực tế.

Người dân có thể theo dõi các thông tin dự báo chính thức từ cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam để chủ động ứng phó đợt nắng nóng ngắn ngày này.

PHÚC VĂN