Đề xuất chi hơn 5.000 tỷ đồng xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với tổng vốn 5.063 tỷ đồng vừa được UBND TPHCM đề xuất đầu tư, đặt trong yêu cầu làm nhanh để đồng bộ hạ tầng đô thị phía Đông - Nam.

Chiều 26-12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TPHCM có tờ trình gửi HĐND TPHCM đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TPHCM chiều 26-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư công, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư dự kiến. Công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Quy mô xây dựng gồm 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc thiết kế 60km/h, với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635km.

Tổng vốn đầu tư được nghị quyết phê duyệt là 5.063 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố, trong đó bố trí khoảng 5 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025 và 5.058 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030, chia theo tiến độ trung hạn. Lộ trình thực hiện khởi công quý IV/2026 và hoàn thành quý IV/2028.

Dự án tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, nhằm đẩy nhanh tiến độ, tránh chồng lấn thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày các tờ trình của UBND TP. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cầu Thủ Thiêm 4 được xem là mắt xích cấp bách để đồng bộ mạng lưới kết nối Đông - Nam TPHCM, mở thêm hành lang phát triển cho Thủ Thiêm và khu Nam, đồng thời tạo thêm trục lưu thông giảm tải cho đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ và các nút giao đang chịu áp lực quá tải. Dự kiến, dự án sẽ được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định.

Hơn 145.000 tỷ đồng đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức PPP Cũng tại kỳ họp, UBND TPHCM có tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án do UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền, đơn vị đề xuất là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thuộc Tập đoàn Sun Group. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), phương thức thanh toán bằng quỹ đất theo quy định. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 145.629 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư. Nguồn vốn thực hiện dự án do nhà đầu tư tự huy động 100%, không sử dụng ngân sách. Chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của Luật Đối tác công tư (PPP). Để đẩy nhanh tiến trình đầu tư, UBND TPHCM đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị quyết 260/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH